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Рух может усилиться центральным защитником бразильского Интернасьонала

Премьер-лига
(1 голосов)

Роберто Роза может достаться львовянам бесплатно

Рух может усилиться центральным защитником бразильского Интернасьонала

Фото: Рикардо Дуарте / Divulgação, Inter

Новина українською

Львовский "Рух" в ближайшее время может подписать центрального защитника бразильского "Интернасьонала" Роберто Розу.

23-летний игрок на данный момент не проходит в основу "Интера", поэтому бразильский клуб может отпустить его бесплатно, но хочет получить 50% от возможной дальнейшей перепродажи игрока.

В прошлом сезоне защитник играл в аренде в "Паране" в бразильской Серии Б, где получил серьезную травму, долго восстанавливался и сейчас вернулся в "Интер".

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В статье: Рух (Львов) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
Globo Esporte

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Комментарии (1)
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Мирон (Львів)
07.09.2021 в 00:52
Це взагалі то стратегія ФК Львова набирати бразильців....
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