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Рух может усилиться центральным защитником бразильского Интернасьонала
Роберто Роза может достаться львовянам бесплатно
Фото: Рикардо Дуарте / Divulgação, Inter
Львовский "
23-летний игрок на данный момент не проходит в основу "Интера", поэтому бразильский клуб может отпустить его бесплатно, но хочет получить 50% от возможной дальнейшей перепродажи игрока.
В прошлом сезоне защитник играл в аренде в "Паране" в бразильской Серии Б, где получил серьезную травму, долго восстанавливался и сейчас вернулся в "Интер".
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