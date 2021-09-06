Рух может усилиться центральным защитником бразильского Интернасьонала

Львовский " Рух " в ближайшее время может подписать центрального защитника бразильского "Интернасьонала" Роберто Розу.

23-летний игрок на данный момент не проходит в основу "Интера", поэтому бразильский клуб может отпустить его бесплатно, но хочет получить 50% от возможной дальнейшей перепродажи игрока.

В прошлом сезоне защитник играл в аренде в "Паране" в бразильской Серии Б, где получил серьезную травму, долго восстанавливался и сейчас вернулся в "Интер".