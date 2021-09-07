Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Вереса: Наша главная задача - не вылететь из УПЛ
Ровенчане сейчас находятся на 8-м месте
Голкипер "Вереса" Богдан Когут оценил начало сезона для ровенского клуба в УПЛ.
– Учитывая, что мы дебютанты, вышли только из Первой лиги и усиление у нас было точечное. Если проанализировать состав, то почти играет весь тот же, что был в Первой лиге.
Я считаю, что начало является положительным для нас. Первые туры нам не очень удавались, потому что притирались к УПЛ, все-таки другой уровень. Но я считаю, что после шести туров для нас это хороший результат. Главная задача – не вылететь.
- Как вообще тебе сильно ощутимо уровень между Первой лигой и УПЛ?
– Как на меня, то ощутимо. Надо все быстрее делать, команды быстрее принимают решения, поля совсем другие, они поливаются, мяч быстрее ходит. Все пытаются играть атакующий футбол. Где-то тяжелее, а где легче.
Здесь тебе дают возможность играть и ты играешь, а в Первой лиге есть команды, которые тебе не дают такого. Несколько матчей, и я думаю, что все будет хорошо. Сейчас наши результаты показывают, что первые туры было трудно, пока мы привыкали к другому уровню.
Сейчас немножко адаптировались и нам легче самим играть, – сказал Когут.
Напомним, после 6-ти туров "Верес" находится на 8-й позиции в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- В Германии игрокам команды, ранее выступавшей в Бундеслиге, предложили сдать матч
- Грозный: Без Малиновского и Зинченко игра сборной Украины была быстрее
- Защитник Шахтера Додо отстранен на два матча УПЛ
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО