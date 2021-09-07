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Голкипер Вереса: Наша главная задача - не вылететь из УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенчане сейчас находятся на 8-м месте

Голкипер Вереса: Наша главная задача - не вылететь из УПЛ

Новина українською

Голкипер "Вереса" Богдан Когут оценил начало сезона для ровенского клуба в УПЛ.

– Учитывая, что мы дебютанты, вышли только из Первой лиги и усиление у нас было точечное. Если проанализировать состав, то почти играет весь тот же, что был в Первой лиге.

Я считаю, что начало является положительным для нас. Первые туры нам не очень удавались, потому что притирались к УПЛ, все-таки другой уровень. Но я считаю, что после шести туров для нас это хороший результат. Главная задача – не вылететь.

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- Как вообще тебе сильно ощутимо уровень между Первой лигой и УПЛ?

– Как на меня, то ощутимо. Надо все быстрее делать, команды быстрее принимают решения, поля совсем другие, они поливаются, мяч быстрее ходит. Все пытаются играть атакующий футбол. Где-то тяжелее, а где легче.

Здесь тебе дают возможность играть и ты играешь, а в Первой лиге есть команды, которые тебе не дают такого. Несколько матчей, и я думаю, что все будет хорошо. Сейчас наши результаты показывают, что первые туры было трудно, пока мы привыкали к другому уровню.

Сейчас немножко адаптировались и нам легче самим играть, – сказал Когут.

Напомним, после 6-ти туров "Верес" находится на 8-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Богдан Когут Верес (Ровно)
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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 08:20
Там есть двое арендовцев....они то и вылетят.
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Caballero (Fale state)
07.09.2021 в 09:04
Ахметовец и Сукоморец )
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0
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 09:25
Они точно
0
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