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Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе

Премьер-лига
(2 голосов)

Это уже девятая школа в Украине

Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" открыл футбольную школу в Борисполе.

Shakhtar Football School – проект ФК "Шахтер" в формате франшизы. Школы открываются в разных городах страны. Начать заниматься футболом в них могут мальчики и девочки в возрасте от 2 лет. Методология тренировок разработана специалистами Академии ФК "Шахтер".

На официальное открытие школы в Борисполе приехал защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля. Он пообщался с детьми, провел для них разминку, поиграл в футбол, сфотографировался и раздал автографы.

Это уже 9-я школа в Украине. На данный момент кроме Борисполя тренировки проводятся в 5 Shakhtar Football School в Киеве, а еще в Броварах, Полтаве и Виннице. Планируется открытие филиалов в Запорожье и Херсоне.

"Дети всегда дают положительные эмоции, тем более они совсем маленькие. Я спрашивал ребят: им 4–5, а некоторым по 3 с половиной годика. Даже я в таком возрасте еще не занимался футболом и об этом как-то не задумывался Очень важно, что клуб дает возможность развивать детский футбол. Условия для тренировок очень хорошие. Не только поля, а как маленькие базы – с раздевалками и всем необходимым. Считаю, что это поможет популяризировать футбол в Украине, да и в мире в целом", - рассказал Ефим Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
ФК Шахтер

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