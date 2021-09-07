Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе
Это уже девятая школа в Украине
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" открыл футбольную школу в Борисполе.
Shakhtar Football School – проект ФК "Шахтер" в формате франшизы. Школы открываются в разных городах страны. Начать заниматься футболом в них могут мальчики и девочки в возрасте от 2 лет. Методология тренировок разработана специалистами Академии ФК "Шахтер".
На официальное открытие школы в Борисполе приехал защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля. Он пообщался с детьми, провел для них разминку, поиграл в футбол, сфотографировался и раздал автографы.
Это уже 9-я школа в Украине. На данный момент кроме Борисполя тренировки проводятся в 5 Shakhtar Football School в Киеве, а еще в Броварах, Полтаве и Виннице. Планируется открытие филиалов в Запорожье и Херсоне.
"Дети всегда дают положительные эмоции, тем более они совсем маленькие. Я спрашивал ребят: им 4–5, а некоторым по 3 с половиной годика. Даже я в таком возрасте еще не занимался футболом и об этом как-то не задумывался Очень важно, что клуб дает возможность развивать детский футбол. Условия для тренировок очень хорошие. Не только поля, а как маленькие базы – с раздевалками и всем необходимым. Считаю, что это поможет популяризировать футбол в Украине, да и в мире в целом", - рассказал Ефим Конопля.
Популярное сейчас
- Дубинчак: Мы с Козаком очень хотели в Шахтер, но в академии очень не понравился коллектив
- В Германии игрокам команды, ранее выступавшей в Бундеслиге, предложили сдать матч
- Шевченко: Честно сказал Буяльскому, что будем его вызывать, когда будем понимать, как его использовать
- Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО