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Источник назвал причину трансфера Витиньо в Динамо
На решение о покупке повлиял другой футболист киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Журналист Игорь Цыганык рассказал о подробностях перехода Витиньо в "Динамо" и аренды Жерсона Родригеса в "Труа".
"Если бы Родригес не валял дурака, то Витиниью в "Динамо" могло и не быть. Жерсону агенты и клубы начали рассказывать, что смогут дать ему больше денег, если "Динамо" отпустит его в бесплатную аренду.
Киевляне за него заплатили и хотели отбить деньги. "Труа" взял Родригеса в аренду с обязательным выкупом за 4,5 млн евро. Луческу понимает, что некоторые игроки могут уйти и на их место нужно покупать других исполнителей.
Он не требует супертрансферов. Ни одного раза я не слышал, чтобы Мирча был недоволен трансферной политикой "Динамо", - сказал Цыганык.
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