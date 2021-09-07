Источник назвал причину трансфера Витиньо в Динамо

Журналист Игорь Цыганык рассказал о подробностях перехода Витиньо в "Динамо" и аренды Жерсона Родригеса в "Труа".

"Если бы Родригес не валял дурака, то Витиниью в "Динамо" могло и не быть. Жерсону агенты и клубы начали рассказывать, что смогут дать ему больше денег, если "Динамо" отпустит его в бесплатную аренду.

Киевляне за него заплатили и хотели отбить деньги. "Труа" взял Родригеса в аренду с обязательным выкупом за 4,5 млн евро. Луческу понимает, что некоторые игроки могут уйти и на их место нужно покупать других исполнителей.

Он не требует супертрансферов. Ни одного раза я не слышал, чтобы Мирча был недоволен трансферной политикой "Динамо", - сказал Цыганык.