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Источник назвал причину трансфера Витиньо в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

На решение о покупке повлиял другой футболист киевлян

Источник назвал причину трансфера Витиньо в Динамо

fcdynamo.kiev.ua

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Журналист Игорь Цыганык рассказал о подробностях перехода Витиньо в "Динамо" и аренды Жерсона Родригеса в "Труа".

"Если бы Родригес не валял дурака, то Витиниью в "Динамо" могло и не быть. Жерсону агенты и клубы начали рассказывать, что смогут дать ему больше денег, если "Динамо" отпустит его в бесплатную аренду.

Киевляне за него заплатили и хотели отбить деньги. "Труа" взял Родригеса в аренду с обязательным выкупом за 4,5 млн евро. Луческу понимает, что некоторые игроки могут уйти и на их место нужно покупать других исполнителей.

Он не требует супертрансферов. Ни одного раза я не слышал, чтобы Мирча был недоволен трансферной политикой "Динамо", - сказал Цыганык.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Труа (Франция) Витиньо Жерсон Родригес
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Комментарии (2)
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
07.09.2021 в 11:16
А мені здається хто би не переходив в Динамо тепер все в кінці кінців завершиться тим самим! проблема у рівні чемпіонату де не потрібно грати, бо місце в зоні ЛЧ забито вже з самого початку! А чемпіонат- це посто наперед зрежисований спектакль!!!
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Leolion (Alicante)
07.09.2021 в 10:03
Хорошо что этого придурка продали, человеку дали всё, тренер его начал раскрывать, а он себя королем возомнил. Надеюсь Мистеру ещё трансферов подвезут вместо недовольных.
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