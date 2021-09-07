Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше

Директор "Шерифа" Важа Тархнишвили поделился мнением о нападающем Жерсоне Родригесе, права на которого принадлежат "Динамо". В сезоне 2018/2019 футболист выступал за молдавскую команду.

Напомним, что в этом сезоне люксембургский форвард отправлен в аренду в "Труа".

- На тот момент Жерсон играл за Телстар. Не поверишь, но все произошло случайно. Я уехал в командировку в Хорватию. Это была пауза сборных. Кто-то из знакомых встретил меня, пошли покушать в ресторан. Включили матч Люксембург-Франция. Его выпустили на замену на 80-й минуте. Что он творил на поле! Чудеса! Говорю своему другу: "Хочу этого Родригеса".

- Как вышли на него?

- Мой друг сказал, что узнает о нем. Начали поиски и нашли во второй лиге в Нидерландах. Через знакомых вышли на него и забрали.

- Кажется, за 40 тысяч.

- Да, именно! Это смешная сумма. Потом все спрашивали, как я нашел его за такую цену.

- В "Динамо" Жерсон запомнился не только яркой игрой, но и тяжелым характером. Как вы с ним боролись?

- Мы все не идеальны. Но Родригес, наверное, чуть-чуть больше. Есть проблемы с дисциплиной, да. Но на тренировках не было ни одного дня, чтобы он не отдавался на 100 процентов. Иногда он мог проспать тренировку, опоздать… И штрафовали, и разговаривали. Но жестких нарушений не припомню. Может, Бог миловал. Что сейчас творит - не знаю", - сказал Тархнишвили.