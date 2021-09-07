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Тренеры академии львовского Руха вакцинировались от COVID-19

Премьер-лига
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Сотрудники получили первую дозу вакцины Pfizer

Тренеры академии львовского Руха вакцинировались от COVID-19

Фото: ФК Рух

Новина українською

Тренеры академии львовского "Руха" вакцинировались от COVID-19.

На Академии футбола врачи львовского центра легочного здоровья провели прививки от COVID-19. Это совместная акция ФК "Рух" и Львовской областной государственной администрации.

Первую дозу вакцины Pfizer получили тренеры Академии, работники клуба и их родственники.

"Считаю, что вакцинироваться от коронавируса - это крайне важно. Мы, как детские тренеры, отвечаем не только за собственное здоровье, но и за здорвья наших воспитанников. Мы не должны подвергать их опасности. В первую очередь тренеры должны получить прививку, чтобы уменьшить риск заболевания юных футболистов", - считает тренер Академии "Руха" Роман Наконечный.

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"На самом деле, я ждал эту возможность, чтобы получить вакцину. Считаю, что это очень важно. В Европе вообще лица, в той или иной сфере работают с детьми, обязаны быть привитыми . Чем быстрее мы к этому придем, тем быстрее наша страна станет европейским государством. Бояться не нужно. Во время процедуры вакцинации ощущение, будто ужалил маленький комарик. Всех призываю вакцинироваться", - отметил тренер Академии "Руха"Андрей Мойсин

Вакцинация прошла под пристальным наблюдением врачей Центра легочного здоровья. По словам медиков, динамика роста заболеваний коронавируса стремительно растет вверх, поэтому вакцинироваться от COVID-19 сейчас нужно обязательно.

Это только первый этап вакцинации, который состоялся на Академии "Руха". Вскоре "желто-черные" проведут следующую акцию в борьбе с COVID-19.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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