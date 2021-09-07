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Дубинчак: Хочу попробовать себя в Динамо. Если не получится - готов уйти

Премьер-лига
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Защитник хочет еще раз попробовать зацепиться за основу Динамо

Дубинчак: Хочу попробовать себя в Динамо. Если не получится - готов уйти

Новина українською

Защитник Владислав Дубинчак, который играет в аренде в "Днепре-1", но права на которого принадлежат киевскому "Динамо", поделился дальнейшими планами на развитие своей карьеры.

"Я еще не сказал последнее слово в "Динамо", хочу попробовать себя там. Если не получится, я готов и уйти. Возможно, не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб. А потом уехать в Европу, 100% хочу себя там попробовать и попытаться заявить о себе", – сказал Дубинчак.

Напомним, что в текущем сезоне Дубинчак сыграл за днепрян 5 матчей, результативными действиями не отличился.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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