Дубинчак: Хочу попробовать себя в Динамо. Если не получится - готов уйти

Защитник Владислав Дубинчак, который играет в аренде в " Днепре-1 ", но права на которого принадлежат киевскому "Динамо", поделился дальнейшими планами на развитие своей карьеры.

"Я еще не сказал последнее слово в "Динамо", хочу попробовать себя там. Если не получится, я готов и уйти. Возможно, не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб. А потом уехать в Европу, 100% хочу себя там попробовать и попытаться заявить о себе", – сказал Дубинчак.

Напомним, что в текущем сезоне Дубинчак сыграл за днепрян 5 матчей, результативными действиями не отличился.