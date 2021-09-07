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Дубинчак: Хочу попробовать себя в Динамо. Если не получится - готов уйти
Защитник хочет еще раз попробовать зацепиться за основу Динамо
Защитник Владислав Дубинчак, который играет в аренде в "
"Я еще не сказал последнее слово в "Динамо", хочу попробовать себя там. Если не получится, я готов и уйти. Возможно, не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб. А потом уехать в Европу, 100% хочу себя там попробовать и попытаться заявить о себе", – сказал Дубинчак.
Напомним, что в текущем сезоне Дубинчак сыграл за днепрян 5 матчей, результативными действиями не отличился.
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