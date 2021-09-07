Шахтер сделал детям до 14 лет бесплатным вход на матч с Днепром-1

"Шахтер" сделал бесплатным вход на матч 7-го тура против "Днепра-1" для детей до 14 лет.

Напомним, что матч состоится в Киеве на "Олимпийском" в субботу, 11 сентября, и начнется в 19:30.

Перед матчем детей также ждут бесплатное мороженое, сладости, зоны аттракционов и развлечений, викторины и призы в формате Fan Fest.

Для входа на стадион детям нужно показать это приглашение в распечатанном или электронном виде. Ребенок занимает соседнее (рядом с родителем или сопровождающим) свободное место.