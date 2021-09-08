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Форвард Вереса сообщил о своем скором возвращении в строй после травмы

Премьер-лига
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Футболист травмировался на одной из первых тренировок

Форвард Вереса сообщил о своем скором возвращении в строй после травмы

nkveres.com

Новина українською

Нападающий "Вереса" Сергей Шестаков рассказал о своем восстановлении после травмы.

На одной из первых тренировок после подписания контракта с ровенским клубом 31-летний игрок травмировался. Сергею диагностировали повреждение медиального мыщелка бедренной кости.

"Процесс восстановления продолжается хорошо. Ежедневно чувствую себя лучше. Каждый раз берусь за все более тяжелые упражнения. И, думаю, скоро смогу вернуться на поле. Хочу быть полностью готовым к игре.

Вообще в карьере у меня не было серьезных травм. Если и вылетал — то максимум на три недели. Не было такого, как сейчас, когда уже два месяца полноценно не тренируюсь с командой. Это первое столь сложное испытание.

Еще не успел адаптироваться полностью. Ведь не сыграл ни одной официальной игры. Не тренировался с командой, ведь получил травму на первой же тренировке после подписания контракта. А что касается быта - и раньше был знаком с большинством футболистов. К тому же здесь играет мой брат. Живем рядом с большинством ребят, на одном микрорайоне. Поэтому часто видимся вне работы. Проблем вообще нет ", — сказал Шестаков.

Также клубный врач "Вереса" сообщил, что футболист находится на заключительном этапе восстановления после травмы.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Шестаков
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Источник:
НК Верес

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