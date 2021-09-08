Александрия провела первую тренировку на новом домашнем газоне

4 сентября футболисты "Александрии" впервые тренировались на новом газоне стадиона "Ника".

Игроки остались довольны состоянием поля. Старый газон прослужил 23 года. В Александрии надеются, что новым будут пользоваться не меньше. Работы по замене газона выполнила днепровская фирма "Миллениум спорт". Стоимость заказа — 1,5 миллиона гривен.

Отметим, что замена старого газона началась в конце мая. Согласно договоренностей, новое травяное покрытие должно войти в эксплуатацию в начале осени: 10 сентября на стадионе "Ника" в дерби "Александрия" встретится с "Ингульцом".

Напомним, после шести туров УПЛ команда Юрия Гуры идет на 6-м месте, в активе клуба 11 баллов.