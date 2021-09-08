  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия провела первую тренировку на новом домашнем газоне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия провела первую тренировку на новом домашнем газоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки остались довольны состоянием поля

Александрия провела первую тренировку на новом домашнем газоне

Фото: ФК Александрия

Новина українською

4 сентября футболисты "Александрии" впервые тренировались на новом газоне стадиона "Ника".

Игроки остались довольны состоянием поля. Старый газон прослужил 23 года. В Александрии надеются, что новым будут пользоваться не меньше. Работы по замене газона выполнила днепровская фирма "Миллениум спорт". Стоимость заказа — 1,5 миллиона гривен.

Отметим, что замена старого газона началась в конце мая. Согласно договоренностей, новое травяное покрытие должно войти в эксплуатацию в начале осени: 10 сентября на стадионе "Ника" в дерби "Александрия" встретится с "Ингульцом".

Напомним, после шести туров УПЛ команда Юрия Гуры идет на 6-м месте, в активе клуба 11 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...