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Александрия провела первую тренировку на новом домашнем газоне
Игроки остались довольны состоянием поля
Фото: ФК Александрия
4 сентября футболисты "Александрии" впервые тренировались на новом газоне стадиона "Ника".
Игроки остались довольны состоянием поля. Старый газон прослужил 23 года. В Александрии надеются, что новым будут пользоваться не меньше. Работы по замене газона выполнила днепровская фирма "Миллениум спорт". Стоимость заказа — 1,5 миллиона гривен.
Отметим, что замена старого газона началась в конце мая. Согласно договоренностей, новое травяное покрытие должно войти в эксплуатацию в начале осени: 10 сентября на стадионе "Ника" в дерби "Александрия" встретится с "Ингульцом".
Напомним, после шести туров УПЛ команда Юрия Гуры идет на 6-м месте, в активе клуба 11 баллов.
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