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Динамо выбрало лучшего игрока команды в августе
В голосовании приняли участие более 4,5 тысячи человек
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока киевлян по итогам августа.
Награда досталась полузащитнику Виталию Буяльскому, который забил пять голов в августе. За футболиста свои голоса отдали 87% респондентов.
Всего проголосовало более 4,5 тысячи человек.
Вторым финишировал Николай Шапаренко, в активе которого - гол "Колосу" и две результативные передачи, а закрыл тройку лучших Илья Забарный.
Топ-3 игроков "Динамо" в августе по мнению болельщиков:
1. Буяльский - 87%
2. Шапаренко - 10%
3. Забарный - 3%
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