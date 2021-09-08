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Динамо выбрало лучшего игрока команды в августе

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании приняли участие более 4,5 тысячи человек

Динамо выбрало лучшего игрока команды в августе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока киевлян по итогам августа.

Награда досталась полузащитнику Виталию Буяльскому, который забил пять голов в августе. За футболиста свои голоса отдали 87% респондентов.

Всего проголосовало более 4,5 тысячи человек.

Вторым финишировал Николай Шапаренко, в активе которого - гол "Колосу" и две результативные передачи, а закрыл тройку лучших Илья Забарный.

Топ-3 игроков "Динамо" в августе по мнению болельщиков:

1. Буяльский - 87%
2. Шапаренко - 10%
3. Забарный - 3%

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Gafan777 (Каменка)
08.09.2021 в 12:21
раздули уж этого Бую х*ю. В своё время Цыган также начинал, везде лучший , перспективный, а по факту ранние авансы выдали, переоценили как оказалось. просто неплохие футболисты для нашего чемпа и не более того.
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-2
vinn (Khmelnitsky)
08.09.2021 в 13:15
ну і в клятий ж ти день народився))))))))
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