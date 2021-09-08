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Ингулец внес в заявку на сезон экс-игрока Черноморца и голкипера Днепра-1
Андрей Якимов и Даниил Веклич продолжат карьеру в команде из Петрово
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
"Ингулец" внес в заявку на сезон двух футболистов. Об этом свидетельствует профиль клуба на официальном сайте УПЛ.
В составе новой команды появились полузащитник Андрей Якимив и вратарь Даниил Веклич.
Последним клубом 24-летнего Якимива был одесский "Черноморец". Также ранее хавбек выступал за венгерский "Ракоци", "Десну" и "Сталь".
19-летний Веклич играл за "Днепр-1" U19.
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