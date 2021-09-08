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Ингулец внес в заявку на сезон экс-игрока Черноморца и голкипера Днепра-1

Премьер-лига
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Андрей Якимов и Даниил Веклич продолжат карьеру в команде из Петрово

Ингулец внес в заявку на сезон экс-игрока Черноморца и голкипера Днепра-1

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

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"Ингулец" внес в заявку на сезон двух футболистов. Об этом свидетельствует профиль клуба на официальном сайте УПЛ.

В составе новой команды появились полузащитник Андрей Якимив и вратарь Даниил Веклич.

Последним клубом 24-летнего Якимива был одесский "Черноморец". Также ранее хавбек выступал за венгерский "Ракоци", "Десну" и "Сталь".

19-летний Веклич играл за "Днепр-1" U19.

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В статье: Ингулец (Петрово) Андрей Якимов Даниил Веклич
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Источник:
УПЛ

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