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Под руководством Дулуба. Львов обыграл в спарринге Карпаты Галич

Премьер-лига
(2 голосов)

"Сине-золотые львы" не оставили шансов клубу из Второй лиги

Под руководством Дулуба. Львов обыграл в спарринге Карпаты Галич

Фото: ФК Львов

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Во время перерыва в УПЛ в связи матчами национальных сборных, "Львов" провел спарринг с представителем Второй лиги "Карпатами"(Галич).

Товарищеский матч завершился победой "сине-золотых львов" со счетом 3:0.

Львов - Карпаты (Галич) 3:0

Голы: Ныч, 34, Якимец, 51, Эрнест, 83.

Львов (1-й тайм): Костик, Бусько, Романчук, Брикнер, Крушинский, Якимец, Фране, Довгий, Политыло, Альваро, Ныч.

Львов (2-й тайм): Ильющенков, Грисьо, Романчук, Брикнер, Крушинский (Ременяк, 72), Якимец (Зозуля, 61), Довгий, Фране (Хамелюк, 79(, Альваро (Семенив, 61), Эрнест.

Стоит отметить, что главной новостью из стана "Львова" во время паузы на матчи национальных команд как раз стало назначение нового главного тренера. На этом посту Олег Дулуб сменил Анатолия Бессмертного.

Свой дебютный официальный поединок новый наставник львовян проведет в понедельник, 13 сентября. Именно тогда "Льво" на выезде померится силами с ровенским "Вересом".

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В статье: ФК Львов Карпаты (Галич)
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Источник:
ФК Львов

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