Ворскла заявила бразильского форварда Рангеля на сезон УПЛ

Бразильский нападающий Нунес Гонсалвес Лукас Рангель внесен в заявку "Ворсклы" на сезон УПЛ 2021/2022, сообщает пресс-служба полтавчан.

В новой команде 26-летний легионер будет выступать под 73-м номером.

Находясь в составе "Ворсклы", новичок уже сыграл в товарищеском матче с "Металлистом 1925" (1:2) и даже отметился голом.

Рангель может дебютировать за полтавчан уже в ближайшем матче против черниговской "Десны". Поединок состоится в воскресенье, 12-го сентября на центральной спортивной арене Полтавы. Начало - в 19:30.

Напомним, ранее бразилец играл против "Ворсклы" в Лиге конференций за "КуПС". Именно он забил решающий гол в ответном матче против полтавчан (2:3, общий счет 4:5).