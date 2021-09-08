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Ворскла заявила бразильского форварда Рангеля на сезон УПЛ
Легионер будет играть под 73-м номером
Фото: ФК Ворскла
Бразильский нападающий Нунес Гонсалвес Лукас Рангель внесен в заявку "Ворсклы" на сезон УПЛ 2021/2022, сообщает пресс-служба полтавчан.
В новой команде 26-летний легионер будет выступать под 73-м номером.
Находясь в составе "Ворсклы", новичок уже сыграл в товарищеском матче с "Металлистом 1925" (1:2) и даже отметился голом.
Рангель может дебютировать за полтавчан уже в ближайшем матче против черниговской "Десны". Поединок состоится в воскресенье, 12-го сентября на центральной спортивной арене Полтавы. Начало - в 19:30.
Напомним, ранее бразилец играл против "Ворсклы" в Лиге конференций за "КуПС". Именно он забил решающий гол в ответном матче против полтавчан (2:3, общий счет 4:5).
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