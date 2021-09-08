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Аутсайдер турецкой Суперлиги заинтересовался Юрченко

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек может продолжить карьеру в Турции

Аутсайдер турецкой Суперлиги заинтересовался Юрченко

instagram.com/yurcha__10

Новина українською

Бывший полузащитник "Зари" Владлен Юрченко может перебраться в чемпионат Турции.

По информации местных СМИ, хавбеком интересуется аутсайдер тамошней Суперлиги "Гиресунспор", который якобы уже контактировал с 27-летним игроком.

Последние два сезона Юрченко провел в луганской "Заре", записав в свой актив 16 голов и 13 ассистов в 68 матчах. С 1 июля он находится без клуба. К " Гиресунспору" Владлен может присоединиться на правах свободного агента.

"Гиресунспор" после трех туров не имеет набранных очков, и с разницей мячей 0:5 замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Гиресунспор
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Источник:
giresunsporgazete.com

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 18:29
Солидный интерес!
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best climate (Одесса)
08.09.2021 в 17:55
Оказывается уходя из Зари человек просто хотел закончить карьеру как раз на самом её пике, типо запомните меня молодым
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