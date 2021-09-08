Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аутсайдер турецкой Суперлиги заинтересовался Юрченко
Хавбек может продолжить карьеру в Турции
instagram.com/yurcha__10
Бывший полузащитник "
По информации местных СМИ, хавбеком интересуется аутсайдер тамошней Суперлиги "Гиресунспор", который якобы уже контактировал с 27-летним игроком.
Последние два сезона Юрченко провел в луганской "Заре", записав в свой актив 16 голов и 13 ассистов в 68 матчах. С 1 июля он находится без клуба. К " Гиресунспору" Владлен может присоединиться на правах свободного агента.
"Гиресунспор" после трех туров не имеет набранных очков, и с разницей мячей 0:5 замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции.
Популярное сейчас
- А Усик способен остановить Джошуа? Отвечают Фьюри, Ломаченко и Арум
- Шахтер отправил своего воспитанника в аренду в российский клуб
- Отбор к ЧМ-2022. Украина не играла, но улучшила свое положение в группе D
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО