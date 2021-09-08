Аутсайдер турецкой Суперлиги заинтересовался Юрченко

Бывший полузащитник " Зари " Владлен Юрченко может перебраться в чемпионат Турции.

По информации местных СМИ, хавбеком интересуется аутсайдер тамошней Суперлиги "Гиресунспор", который якобы уже контактировал с 27-летним игроком.

Последние два сезона Юрченко провел в луганской "Заре", записав в свой актив 16 голов и 13 ассистов в 68 матчах. С 1 июля он находится без клуба. К " Гиресунспору" Владлен может присоединиться на правах свободного агента.

"Гиресунспор" после трех туров не имеет набранных очков, и с разницей мячей 0:5 замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции.