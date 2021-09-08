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Шахтер назвал имя лучшего игрока команды в августе
В голосовании болельщиков победил Марлос
Донецкий "
Победителем оказался полузащитник Марлос, набравший 43% голосов. Второе место занял голкипер Анатолий Трубин, а замкнул тройку лидеров правый защитник Додо.
В августе Марлос провел 8 матчей: по 4 в УПЛ и Лиге чемпионов. Трижды он выходил на поле в основном составе и 5 раз со скамейки для запасных. На счету полузащитника гол в ворота "Монако" в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов.
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