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Шахтер назвал имя лучшего игрока команды в августе

Премьер-лига
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В голосовании болельщиков победил Марлос

Шахтер назвал имя лучшего игрока команды в августе

Новина українською

Донецкий "Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в августе.

Победителем оказался полузащитник Марлос, набравший 43% голосов. Второе место занял голкипер Анатолий Трубин, а замкнул тройку лидеров правый защитник Додо.

В августе Марлос провел 8 матчей: по 4 в УПЛ и Лиге чемпионов. Трижды он выходил на поле в основном составе и 5 раз со скамейки для запасных. На счету полузащитника гол в ворота "Монако" в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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