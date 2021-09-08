Шахтер назвал имя лучшего игрока команды в августе

Донецкий " Шахтер " подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в августе.

Победителем оказался полузащитник Марлос, набравший 43% голосов. Второе место занял голкипер Анатолий Трубин, а замкнул тройку лидеров правый защитник Додо.

В августе Марлос провел 8 матчей: по 4 в УПЛ и Лиге чемпионов. Трижды он выходил на поле в основном составе и 5 раз со скамейки для запасных. На счету полузащитника гол в ворота "Монако" в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов.