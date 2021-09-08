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Максимов: Трансфер Ризныка в Шахтер? Есть руководство, которое решает
Наставник Ворсклы - о возможном уходе основного кипера
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Главный тренер "
- Как история с "Шахтером" сказалась на Ризныке?
– Хороший футболист, вратарь. Если предложение "Шахтера" есть, не каждый раз бывает. У руководства свое мнение, свои задачи. Я туда не лезу. Футболист играет – и спасибо.
- До зимней паузы, я так понимаю?
– Не знаю, что там и как. Есть руководство, которое решает.
- Для вас это потеря была бы?
– Я не против. Я даже Кулачу говорил, что шанс бывает раз в жизни в такие клубы уходить. Не воспользоваться – грех. Просто у нас хорошая вратарская школа. Есть и Исенко, который тоже прогрессирует. Ему тоже был бы толчок хороший, считаю. Не знаю, что будет завтра, но такая ситуация сегодня.
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