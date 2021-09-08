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Максимов: Трансфер Ризныка в Шахтер? Есть руководство, которое решает

Премьер-лига
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(1 голосов)

Наставник Ворсклы - о возможном уходе основного кипера

Максимов: Трансфер Ризныка в Шахтер? Есть руководство, которое решает

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире "Футбольного формата" прокомментировал возможное подписание кипера полтавской команды донецким "Шахтером".

- Как история с "Шахтером" сказалась на Ризныке?

– Хороший футболист, вратарь. Если предложение "Шахтера" есть, не каждый раз бывает. У руководства свое мнение, свои задачи. Я туда не лезу. Футболист играет – и спасибо.

- До зимней паузы, я так понимаю?

– Не знаю, что там и как. Есть руководство, которое решает.

- Для вас это потеря была бы?

– Я не против. Я даже Кулачу говорил, что шанс бывает раз в жизни в такие клубы уходить. Не воспользоваться – грех. Просто у нас хорошая вратарская школа. Есть и Исенко, который тоже прогрессирует. Ему тоже был бы толчок хороший, считаю. Не знаю, что будет завтра, но такая ситуация сегодня.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризник
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Источник:
Espreso.TV

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
08.09.2021 в 21:19
Нормальная, взвешенная позиция от М. А про вратарей, это штырь его его знает, как лучше - любой тренер хочет, как минимум, 2-х полноценных воротников - а это сложно, обоих в ворота не поставишь … Что по теме - я против перехода Ризныка в Ш - кто-то кого-то точно на скамейку подсадит. В конце-концов и Пятак есть, и не только …
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