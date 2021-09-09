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Ворскла просматривает английского форварда

Премьер-лига
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22-летний игрок выступал за молодежку "Тоттенхэма" и "Уотфорда"

Ворскла просматривает английского форварда

Фото: Telegram-канал "Бий-біжи"

Новина українською

На просмотре в "Ворскле" находится английский нападающий Микаэль Нджоли. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

22-летний футболист ранее выступал за молодежные команды "Тоттенхэма" и "Уотфорда". Последним клубом Микаэля был английский "Барроу".

Источник отмечает, что англичанин уже провел товарищеский матч против харьковского "Металлиста 1925".

Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 225 тысяч евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Микаэль Нджоли
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