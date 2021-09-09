Александрия - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Открывать программу 7-го тура будут на стадионе "Ника", где "Александрия" будет принимать "Ингулец". И это не просто очередной матч чемпионата Украины. Это дерби, в котором обе команды выкладываются по-максимуму. Чего только стоит игра в прошлом сезоне, в которой было забито семь голов на два коллектива.

Обе команды уходили на перерыв в неплохой форме. "Казаки" разгромили "Мариуполь", добыв вторую победу кряду, "горожане" же проиграли лишь раз за весь сезон, параллельно обыграв "Колос", "Зарю" и "Шахтер". В целом, ожидаем равный и напряженный матч.

Смотрите матч седьмого тура УПЛ в пятницу, 9-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Ингулец" будет доступна на платформе Oll.tv.