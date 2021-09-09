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Александрия - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 10 сентября 2021
fco.com.ua
Открывать программу 7-го тура будут на стадионе "Ника", где "Александрия" будет принимать "Ингулец". И это не просто очередной матч чемпионата Украины. Это дерби, в котором обе команды выкладываются по-максимуму. Чего только стоит игра в прошлом сезоне, в которой было забито семь голов на два коллектива.
Обе команды уходили на перерыв в неплохой форме. "Казаки" разгромили "Мариуполь", добыв вторую победу кряду, "горожане" же проиграли лишь раз за весь сезон, параллельно обыграв "Колос", "Зарю" и "Шахтер". В целом, ожидаем равный и напряженный матч.
Смотрите матч седьмого тура УПЛ в пятницу, 9-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Ингулец" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Ингулец"
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