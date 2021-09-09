  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Вереса: Для всей команды игра против Львова будет очень важной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Вереса: Для всей команды игра против Львова будет очень важной

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч 7-го тура УПЛ состоится 13 сентября

Защитник Вереса: Для всей команды игра против Львова будет очень важной

Фото: НК Верес

Новина українською

Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура УПЛ против "Львова".

"Не подстраиваемся конкретно под одного соперника. Строим свою игру. У нас есть свой план работы на неделю, которого мы придерживаемся.

Является ли "Львов" принципиальным соперником для нас? Считаясь с мнением наших болельщиков, историю обоих клубов - пожалуй, да. Я не так давно в команде, но знаю об истории отношений "Вереса" и "Львова".

Для всей нашей команды игра против "Львова" будет если и не сверх принципиальной - то точно очень важной", — сказал Немчанинов.

Напомним, матч "Верес" - "Львов" состоится в понедельник, 13 сентября. Начало - в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Немчанинов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...