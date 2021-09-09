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Защитник Вереса: Для всей команды игра против Львова будет очень важной
Матч 7-го тура УПЛ состоится 13 сентября
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура УПЛ против "Львова".
"Не подстраиваемся конкретно под одного соперника. Строим свою игру. У нас есть свой план работы на неделю, которого мы придерживаемся.
Является ли "Львов" принципиальным соперником для нас? Считаясь с мнением наших болельщиков, историю обоих клубов - пожалуй, да. Я не так давно в команде, но знаю об истории отношений "Вереса" и "Львова".
Для всей нашей команды игра против "Львова" будет если и не сверх принципиальной - то точно очень важной", — сказал Немчанинов.
Напомним, матч "Верес" - "Львов" состоится в понедельник, 13 сентября. Начало - в 19:30.
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