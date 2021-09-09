Защитник Вереса: Для всей команды игра против Львова будет очень важной

Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура УПЛ против "Львова".

"Не подстраиваемся конкретно под одного соперника. Строим свою игру. У нас есть свой план работы на неделю, которого мы придерживаемся.

Является ли "Львов" принципиальным соперником для нас? Считаясь с мнением наших болельщиков, историю обоих клубов - пожалуй, да. Я не так давно в команде, но знаю об истории отношений "Вереса" и "Львова".

Для всей нашей команды игра против "Львова" будет если и не сверх принципиальной - то точно очень важной", — сказал Немчанинов.