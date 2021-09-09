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Йовичевич: Мы знаем свою силу и готовы забирать очки у Шахтера

Премьер-лига
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(2 голосов)

Матч тура состоится в субботу

Йовичевич: Мы знаем свою силу и готовы забирать очки у Шахтера

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Хорошо поработали во время паузы сборных. У Артема Довбика была проблема с ребром, он не тренировался какое-то время, но уже можно сказать, что все восстановились и готовятся к матчу с "Шахтером".

"Шахтер" – фаворит? В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, "Шахтер" - фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать.

Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то позитивный результат возможен", - сказал Йовичевич.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Днепр-1" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 19:30.

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В статье: Игорь Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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c99baf (Харьков)
09.09.2021 в 18:56
Уважаю Йовичевича как тренера,но это вам не МХ-1925.
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0
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Соколов (Никополь)
09.09.2021 в 18:27
Нужно у них взять 3 очка. Сборники уставшие, потом им лигу чемпионов играть. Всё реально
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-2


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