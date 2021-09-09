Йовичевич: Мы знаем свою силу и готовы забирать очки у Шахтера

Главный тренер " Днепра-1 " Игорь Йовичевич поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Хорошо поработали во время паузы сборных. У Артема Довбика была проблема с ребром, он не тренировался какое-то время, но уже можно сказать, что все восстановились и готовятся к матчу с "Шахтером".

"Шахтер" – фаворит? В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, "Шахтер" - фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать.

Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то позитивный результат возможен", - сказал Йовичевич.