Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: Мы знаем свою силу и готовы забирать очки у Шахтера
Матч тура состоится в субботу
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "
"Хорошо поработали во время паузы сборных. У Артема Довбика была проблема с ребром, он не тренировался какое-то время, но уже можно сказать, что все восстановились и готовятся к матчу с "Шахтером".
"Шахтер" – фаворит? В определенный день можно обыграть любого соперника. Зависит от вдохновения, от концентрации, от плана. Конечно, "Шахтер" - фаворит, они участвуют в Лиге чемпионов, это нужно уважать.
Но мы знаем свою силу и готовы забирать очки. Если каждый сыграет на лучшем уровне, то позитивный результат возможен", - сказал Йовичевич.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Днепр-1" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 19:30.
Популярное сейчас
- Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Чехия - Украина
- Петраков отреагировал на новость о допинге казахстанца, который забил Украине два мяча
- Кривцов после ничьей с Чехией: Уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО