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Шапаренко пропустит матч с Металлистом 1925
Хавбек киевлян пропустит матч из-за дисквалификации
В субботу, 11 сентября, в Харькове состоится матч 7-го тура УПЛ, в котором киевское "
В этой встрече Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Николая Шапаренко, для которого предупреждение, полученное в матче прошлого тура с "Колосом", стало четвертым в сезоне и автоматически означает пропуск ближайшего матча.
Что касается харьковчан, в их составе нет ни дисквалифицированных игроков, ни игроков под угрозой дисквалификации на следующий матч.
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