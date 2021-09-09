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Шапаренко пропустит матч с Металлистом 1925

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек киевлян пропустит матч из-за дисквалификации

Шапаренко пропустит матч с Металлистом 1925

Новина українською

В субботу, 11 сентября, в Харькове состоится матч 7-го тура УПЛ, в котором киевское "Динамо" встретится на выезде с "Металлистом 1925".

В этой встрече Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Николая Шапаренко, для которого предупреждение, полученное в матче прошлого тура с "Колосом", стало четвертым в сезоне и автоматически означает пропуск ближайшего матча.

Что касается харьковчан, в их составе нет ни дисквалифицированных игроков, ни игроков под угрозой дисквалификации на следующий матч.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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c99baf (Харьков)
09.09.2021 в 18:47
Ну всё,хана дЫнаме...
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0
-6
avatar
armik (Киев)
09.09.2021 в 19:03
И не говори.Без мариупольского марадонны они станут слабее раз в 15.
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+2
-5
prostors (Вольногорск)
09.09.2021 в 19:25
Суши весла.
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+2
-3
DesnaUA (Чернигов)
09.09.2021 в 20:07
Ты за свои металы переживай.
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0
0


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