Шапаренко пропустит матч с Металлистом 1925

В субботу, 11 сентября, в Харькове состоится матч 7-го тура УПЛ, в котором киевское " Динамо " встретится на выезде с "Металлистом 1925".

В этой встрече Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Николая Шапаренко, для которого предупреждение, полученное в матче прошлого тура с "Колосом", стало четвертым в сезоне и автоматически означает пропуск ближайшего матча.

Что касается харьковчан, в их составе нет ни дисквалифицированных игроков, ни игроков под угрозой дисквалификации на следующий матч.