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Остап Маркевич: Хватит нам пенять на судьбу
Мариуполь готовится к возобновлению чемпионата
ФК Мариуполь
Главный тренер "
— От матча с "Колосом", в первую очередь, ожидаем хорошего футбола и набранных очков. Будет серьезный поединок. По-другому сейчас не бывает.
— Что Вас беспокоит перед этой игрой?
— В целом ничего не волнует. Хватит нам, наверное, пенять на судьбу. Все нормально. Мы готовимся и, уверен, мы должны исправить и игру, и результат. Посмотрим, как сложится игра. Для нас сейчас главное, это вернуться к нашему стилю игру. Вернем игру – сможет набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Мы упорно работаем над этим. В среду вернулись в Мариуполь пять игроков из юношеской сборной, в четверг приедут Драмбаев и Вьюнник из молодежной сборной. После их возвращение в полном составе будем готовиться к "Колосу".
— Отсутствие семи "сборников", наверняка, отразилось на тренировочном процессе, на подготовке команды?
— Да, конечно, было не совсем удобно тренироваться в усеченном составе. Мы бы хотели, чтобы все ребята принимали участие в тренировочном процессе и отрабатывали необходимые аспекты в игре. Но мы не можем на это пенять. Это сборная Украины! И наши "сборники" обязаны защищать честь нашей страны. Это важно и для нас, и для футболистов.
— На старте чемпионата у "Мариуполя" было большое количество травмированных футболистов. Двухнедельная пауза пошла на пользу команде в этом аспекте? Футболисты успели восстановиться?
— Да, конечно! Мы немного подтянули ребят до оптимальных кондиций. Наш "лазарет" практически опустел. Мы рады этому факту.
— Вы сказали, что "лазарет" практически опустел. Кто из футболистов не поможет команде в матче против "Колоса"?
— Чоботенко получил тяжелую травму в Кропивницком. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Плюс Очеретько испытывает еще небольшой дискомфорт и его участие в этой игре под вопросом.
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