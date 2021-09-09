Остап Маркевич: Хватит нам пенять на судьбу

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркович поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ с "Колосом", который состоится в воскресенье, 12 сентября.

— От матча с "Колосом", в первую очередь, ожидаем хорошего футбола и набранных очков. Будет серьезный поединок. По-другому сейчас не бывает.

— Что Вас беспокоит перед этой игрой?

— В целом ничего не волнует. Хватит нам, наверное, пенять на судьбу. Все нормально. Мы готовимся и, уверен, мы должны исправить и игру, и результат. Посмотрим, как сложится игра. Для нас сейчас главное, это вернуться к нашему стилю игру. Вернем игру – сможет набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Мы упорно работаем над этим. В среду вернулись в Мариуполь пять игроков из юношеской сборной, в четверг приедут Драмбаев и Вьюнник из молодежной сборной. После их возвращение в полном составе будем готовиться к "Колосу".

— Отсутствие семи "сборников", наверняка, отразилось на тренировочном процессе, на подготовке команды?

— Да, конечно, было не совсем удобно тренироваться в усеченном составе. Мы бы хотели, чтобы все ребята принимали участие в тренировочном процессе и отрабатывали необходимые аспекты в игре. Но мы не можем на это пенять. Это сборная Украины! И наши "сборники" обязаны защищать честь нашей страны. Это важно и для нас, и для футболистов.

— На старте чемпионата у "Мариуполя" было большое количество травмированных футболистов. Двухнедельная пауза пошла на пользу команде в этом аспекте? Футболисты успели восстановиться?

— Да, конечно! Мы немного подтянули ребят до оптимальных кондиций. Наш "лазарет" практически опустел. Мы рады этому факту.

— Вы сказали, что "лазарет" практически опустел. Кто из футболистов не поможет команде в матче против "Колоса"?

— Чоботенко получил тяжелую травму в Кропивницком. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Плюс Очеретько испытывает еще небольшой дискомфорт и его участие в этой игре под вопросом.