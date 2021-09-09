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Вакцинировавшиеся от COVID львовяне смогут бесплатно посетить матчи Руха с Динамо и Зарей
Рух популяризирует вакцинацию
mfckrystal.com
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Каждый, кто сделает прививку от COVID-19 в центрах вакцинации на Львовщине, получит специальный флаер. Его можно будет бесплатно обменять на билет на домашние матчи "Руха" против "Зари" и "Динамо", которые состоятся 11-го и 25 сентября соответственно.
По словам генерального директора клуба Игоря Дедышина, акция направлена на популяризацию вакцинации среди жителей Львовской области.
"Своим примером мы хотим показать, что вакцинация – правильный шаг на пути к преодолению коронавируса. Мы, как и большинство населения нашей области, тоже столкнулись с проблемами в пандемиию.
В прошлом, дебютном для нас в УПЛ сезоне мы провели всего 4 или 5 домашних матчей в присутствии болельщиков. Наш клуб заинтересован в том, чтобы к нам приходили болельщики", - сказал Дедышин.
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