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Вакцинировавшиеся от COVID львовяне смогут бесплатно посетить матчи Руха с Динамо и Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух популяризирует вакцинацию

Вакцинировавшиеся от COVID львовяне смогут бесплатно посетить матчи Руха с Динамо и Зарей

mfckrystal.com

Новина українською

"Рух" объявил о том, что каждый, кто пройдет вакцинацию, сможет бесплатно посетить домашние матчи "желто-черных" против "Зари" и "Динамо".

Каждый, кто сделает прививку от COVID-19 в центрах вакцинации на Львовщине, получит специальный флаер. Его можно будет бесплатно обменять на билет на домашние матчи "Руха" против "Зари" и "Динамо", которые состоятся 11-го и 25 сентября соответственно.

По словам генерального директора клуба Игоря Дедышина, акция направлена на популяризацию вакцинации среди жителей Львовской области.

"Своим примером мы хотим показать, что вакцинация – правильный шаг на пути к преодолению коронавируса. Мы, как и большинство населения нашей области, тоже столкнулись с проблемами в пандемиию.

В прошлом, дебютном для нас в УПЛ сезоне мы провели всего 4 или 5 домашних матчей в присутствии болельщиков. Наш клуб заинтересован в том, чтобы к нам приходили болельщики", - сказал Дедышин.

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В статье: Рух (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Рух

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