Вакцинировавшиеся от COVID львовяне смогут бесплатно посетить матчи Руха с Динамо и Зарей

" Рух " объявил о том, что каждый, кто пройдет вакцинацию, сможет бесплатно посетить домашние матчи "желто-черных" против "Зари" и "Динамо".

Каждый, кто сделает прививку от COVID-19 в центрах вакцинации на Львовщине, получит специальный флаер. Его можно будет бесплатно обменять на билет на домашние матчи "Руха" против "Зари" и "Динамо", которые состоятся 11-го и 25 сентября соответственно.

По словам генерального директора клуба Игоря Дедышина, акция направлена на популяризацию вакцинации среди жителей Львовской области.