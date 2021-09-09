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Голкипер Металлиста 1925: У Динамо квалифицированные игроки, но мы не капитулировали еще до игры

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Сидоренко обещает, что харьковчане дадут бой лидеру чемпионата

Голкипер Металлиста 1925: У Динамо квалифицированные игроки, но мы не капитулировали еще до игры

Новина українською

Голкипер "Металлиста 1925" Денис Сидоренко поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ с "Динамо".

"Против киевского "Динамо" еще не играл. Это гранд нашего футбола, и хочется проявить свои лучшие качества в противостоянии с действующим чемпионом. Да, у нас была пауза из-за матчей сборных, нам удалось хорошо поработать в этот период. Были двухразовые тренировки, а также сыграли контрольную игру с "Ворсклой" (победа 2:1). Если сыграем против киевлян с максимальной самоотдачей и не проиграем борьбу, то достигнем желаемого результата.

У киевлян ряд квалифицированных игроков во всех линиях. Но не могу сказать, что мы уже до игры капитулировали. Хоть мы и дебютанты УПЛ, рассчитываем на положительный результат. Для этого нам нужно уделить внимание каждому исполнителю сопернику. Необходимо с максимальной концентрацией сыграть в эпизодах, отдаваться с первой и до последней минуты", — резюмировал Сидоренко.

Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Динамо" состоится в субботу 11 сентября и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Сидоренко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
09.09.2021 в 23:31
Вы шо,какая нафиг капитуляция,перед этим кУевским клубом?
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