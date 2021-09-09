Голкипер Металлиста 1925: У Динамо квалифицированные игроки, но мы не капитулировали еще до игры

Голкипер " Металлиста 1925 " Денис Сидоренко поделился ожиданиями от матча 7-го тура УПЛ с "Динамо".

"Против киевского "Динамо" еще не играл. Это гранд нашего футбола, и хочется проявить свои лучшие качества в противостоянии с действующим чемпионом. Да, у нас была пауза из-за матчей сборных, нам удалось хорошо поработать в этот период. Были двухразовые тренировки, а также сыграли контрольную игру с "Ворсклой" (победа 2:1). Если сыграем против киевлян с максимальной самоотдачей и не проиграем борьбу, то достигнем желаемого результата.

У киевлян ряд квалифицированных игроков во всех линиях. Но не могу сказать, что мы уже до игры капитулировали. Хоть мы и дебютанты УПЛ, рассчитываем на положительный результат. Для этого нам нужно уделить внимание каждому исполнителю сопернику. Необходимо с максимальной концентрацией сыграть в эпизодах, отдаваться с первой и до последней минуты", — резюмировал Сидоренко.