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Голкипер Металлиста 1925: У Динамо квалифицированные игроки, но мы не капитулировали еще до игры
Денис Сидоренко обещает, что харьковчане дадут бой лидеру чемпионата
Голкипер "
"Против киевского "Динамо" еще не играл. Это гранд нашего футбола, и хочется проявить свои лучшие качества в противостоянии с действующим чемпионом. Да, у нас была пауза из-за матчей сборных, нам удалось хорошо поработать в этот период. Были двухразовые тренировки, а также сыграли контрольную игру с "Ворсклой" (победа 2:1). Если сыграем против киевлян с максимальной самоотдачей и не проиграем борьбу, то достигнем желаемого результата.
У киевлян ряд квалифицированных игроков во всех линиях. Но не могу сказать, что мы уже до игры капитулировали. Хоть мы и дебютанты УПЛ, рассчитываем на положительный результат. Для этого нам нужно уделить внимание каждому исполнителю сопернику. Необходимо с максимальной концентрацией сыграть в эпизодах, отдаваться с первой и до последней минуты", — резюмировал Сидоренко.
Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Динамо" состоится в субботу 11 сентября и начнется в 17:00.
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