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Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 11 сентября 2021

Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч седьмого тура УПЛ пройдет в Киеве. Донецкий "Шахтер", за четыре дня до старта в Лиге Чемпионов, будет принимать амбициозный "Днепр-1". Задача для "горняков" - победить коллектив Йовичевича, который взобрался на третье место перед международной паузой. Для этого, тренерский штаб досрочно призвал на помощь часть украинских сборников. Посмотрим, поможет ли это Де Дзерби и компании.

У Йовичевича дела в "Днепре-1" идут неплохо, однако у руля добротного коллектива он пока что не обыгрывал наших грандов. Пора бы перешагнуть через это, если конечно днепряне на деле, а не только на словах, хотят пробиться в Лигу Европы.

Читайте такжеЙовичевич: Мы знаем свою силу и готовы забирать очки у Шахтера

Смотрите матч седьмого тура УПЛ в субботу, 11-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Днепр-1" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Днепр-1" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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