Шахтер - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Центральный матч седьмого тура УПЛ пройдет в Киеве. Донецкий "Шахтер", за четыре дня до старта в Лиге Чемпионов, будет принимать амбициозный "Днепр-1". Задача для "горняков" - победить коллектив Йовичевича, который взобрался на третье место перед международной паузой. Для этого, тренерский штаб досрочно призвал на помощь часть украинских сборников. Посмотрим, поможет ли это Де Дзерби и компании.

У Йовичевича дела в "Днепре-1" идут неплохо, однако у руля добротного коллектива он пока что не обыгрывал наших грандов. Пора бы перешагнуть через это, если конечно днепряне на деле, а не только на словах, хотят пробиться в Лигу Европы.

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Смотрите матч седьмого тура УПЛ в субботу, 11-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Днепр-1" будет доступна на платформе Oll.tv.