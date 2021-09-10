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Сергей Лавриненко о дерби с Александрией: Мы стараемся лишний раз не накручивать ребят

Премьер-лига
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Сергей Лавриненко о дерби с Александрией: Мы стараемся лишний раз не накручивать ребят

Фото - Олександр Приходько

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Седьмой тур Чемпионата Украины среди команд УПЛ в пятницу, 10 сентября, откроет дерби Кировоградской области между "Александрией" и "Ингульцом". Главный тренер гостей Сергей Лавриненко комментарии для Футбол NEWS поделился ожиданиями от поединка.

- Мы стараемся лишний раз не накручивать ребят. Они и так понимают, что игра важная и нужно брать очки. Для нас, футболистов и тренеров, это будет такой же матч, как и с любой другой командой. Любая игра является принципиальной, и она может быть принципиальной только в борьбе за очки и турнирную позицию. Поэтому принципиальности будет ни больше ни меньше, чем с любым другим соперником. А то, что мы находимся в одной области, подогреет какой-то интерес со стороны журналистов и зрителей к этому матчу, - сказал Лавриненко.

Напомним, что после шести туров "Ингулец" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Петровская команда отстает от "Александрии" на четыре балла. В прошлом сезоне матч на поле "Александрии" завершился победой хозяев со счетом 4:3, во втором круге "Ингулец" взял реванш 1:0.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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