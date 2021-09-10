Йовичевич: Хочу испортить настроение Дарио Срне в субботу

Центральный матч седьмого тура состоится в Киеве, где "Шахтер" встретится с "Днепром-1". Накануне главный тренер днепрян Игор Йовичевич вспомнил о конкуренции с Дарио Срной и объяснил, за счет чего его команда может одолеть фаворита.

"С Дарио Срной всегда были анекдоты. Когда я был тренером Карпат, он всегда был рядом как правый латераль "Шахтера". Очень большой респект ему как футболисту, как человеку. Но этот матч является большим вызовом для нас, чтобы показать "Шахтеру", что мы хорошая команда, которая хочет с ними бороться, мы можем быть и прагматичными и интересными одновременно. Мы хотим сыграть таким образом, чтобы не давать им время удобно принимать решения.

Знаем, что "Шахтер" с новым тренером сейчас играет в специфический футбол, с контролем мяча, расстояние между футболистами очень маленькое. Лишь несколько команд в Европе играют в такой футбол. Даже профессионал может понять их рисунок игры, насколько они близко стоят друг от друга, сужают центр, чтобы соперник открыл фланги и воспользоваться качественными вингерами в ситуации один в один. Должны быть концентрированными и дисциплинированными целый матч и воспользоваться нашим оружием. Они о нем знают, Дарио знает, что мы не простая команда.

Конечно, хочу испортить ему настроение. Конечно, они хотят воспользоваться ролью лидера, им нужна победа в борьбе за Лигу Чемпионов, но мы кандидаты на попадание в Лигу Европы. Кандидат в ЛЕ может выиграть у претендента на ЛЧ, но в этот день он должен быть на максимуме", - резюмировал Йовичевич.

Матч "Шахтер" - "Днепр-1" состоится в субботу, 11 сентября, начало в 19:30. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.