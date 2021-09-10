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Металлист 1925 запустил собственное мобильное приложение

Премьер-лига
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Харьковский клуб становится ближе к болельщикам

Металлист 1925 запустил собственное мобильное приложение

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" объявил об официальном релизе клубного мобильного приложения для Android и iOS устройств.

Как говорится в сообщении на официальном сайте, с помощью мобильного приложения можно оперативно узнавать новости клуба и расписание матчей, следить за статистикой игр, делать прогнозы на матчи, смотреть некоторые трансляции и фотоальбомы, покупать билеты и абонементы.

"Фанатов ждут миссии и рейтинг, по результатам которых клуб будет проводить розыгрыш призов. Также в приложении есть общие и частные чаты для общения, информация о стадионе, спонсорах и партнерах, а также контакты с клубом", - рассказали в "Металлисте 1925".

Мобильное приложение ФК "Металлист 1925" доступен в Google Play и AppStore.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Металіст 1925"

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