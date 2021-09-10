Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 запустил собственное мобильное приложение
Харьковский клуб становится ближе к болельщикам
фото - ФК Металіст 1925
Харьковский "Металлист 1925" объявил об официальном релизе клубного мобильного приложения для Android и iOS устройств.
Как говорится в сообщении на официальном сайте, с помощью мобильного приложения можно оперативно узнавать новости клуба и расписание матчей, следить за статистикой игр, делать прогнозы на матчи, смотреть некоторые трансляции и фотоальбомы, покупать билеты и абонементы.
"Фанатов ждут миссии и рейтинг, по результатам которых клуб будет проводить розыгрыш призов. Также в приложении есть общие и частные чаты для общения, информация о стадионе, спонсорах и партнерах, а также контакты с клубом", - рассказали в "Металлисте 1925".
Мобильное приложение ФК "Металлист 1925" доступен в Google Play и AppStore.
Популярное сейчас
- Как с "бей-беги" Петракова все почему-то забыли о метаморфозах стиля Шевченко. Аудиомнение #113
- Хет-трик Месси помог Аргентине выиграть матч отбора к ЧМ - ВИДЕО
- Кривцов: Пятов, Степаненко, Сидорчук и Матвиенко, возвращайтесь - дело не в вас
- Источник назвал причину трансфера Витиньо в Динамо
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО