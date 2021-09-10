Металлист 1925 запустил собственное мобильное приложение

Харьковский "Металлист 1925" объявил об официальном релизе клубного мобильного приложения для Android и iOS устройств.

Как говорится в сообщении на официальном сайте, с помощью мобильного приложения можно оперативно узнавать новости клуба и расписание матчей, следить за статистикой игр, делать прогнозы на матчи, смотреть некоторые трансляции и фотоальбомы, покупать билеты и абонементы.

"Фанатов ждут миссии и рейтинг, по результатам которых клуб будет проводить розыгрыш призов. Также в приложении есть общие и частные чаты для общения, информация о стадионе, спонсорах и партнерах, а также контакты с клубом", - рассказали в "Металлисте 1925".

Мобильное приложение ФК "Металлист 1925" доступен в Google Play и AppStore.