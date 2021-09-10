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Шахтер - Днепр-1 и другие. Расписание трансляций 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)
Шахтер - Днепр-1 и другие. Расписание трансляций 7-го тура УПЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию расписание телетрансляций матчей седьмого тура чемпионата Украины, которые состоятся 10-13 сентября.

На этот раз все матчи состоятся на поле команд, которые входят в пул телеканалов Футбол. Соответственно в этот раз все матчи будут доступны только в кабельных сетях или на интернет-сервисах, которые сотрудничают с каналами Футбол.

Пятнице, 10 сентября

  • "Александрия" - "Ингулец". 19:30. Футбол 1

Суббота, 11 сентября

  • "Рух" - "Заря". 14:00. Футбол 2
  • "Металлист 1925" - "Динамо". 17:00. Футбол 2
  • "Шахтер" - "Днепр-1". 19:30. Футбол 1

Воскресенье, 12 сентября

  • "Минай" - "Черноморец". 14:00. Футбол 1
  • "Колос" - "Мариуполь". 17:00. Футбол 1
  • "Ворскла" - "Десна". 19:30. Футбол 1

Понедельник, 13 сентября

  • "Верес" - "Львов". 19:30. Футбол 1/2

Текстовые трансляции всех матчей УПЛ доступны на UA-Футбол >>>

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2021 в 13:02
Минай--ЧО играют в самую жару --зачем это делать
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