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Шахтер - Днепр-1 и другие. Расписание трансляций 7-го тура УПЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию расписание телетрансляций матчей седьмого тура чемпионата Украины, которые состоятся 10-13 сентября.
На этот раз все матчи состоятся на поле команд, которые входят в пул телеканалов Футбол. Соответственно в этот раз все матчи будут доступны только в кабельных сетях или на интернет-сервисах, которые сотрудничают с каналами Футбол.
Пятнице, 10 сентября
- "Александрия" - "Ингулец". 19:30. Футбол 1
Суббота, 11 сентября
- "Рух" - "Заря". 14:00. Футбол 2
- "Металлист 1925" - "Динамо". 17:00. Футбол 2
- "Шахтер" - "Днепр-1". 19:30. Футбол 1
Воскресенье, 12 сентября
- "Минай" - "Черноморец". 14:00. Футбол 1
- "Колос" - "Мариуполь". 17:00. Футбол 1
- "Ворскла" - "Десна". 19:30. Футбол 1
Понедельник, 13 сентября
- "Верес" - "Львов". 19:30. Футбол 1/2
Текстовые трансляции всех матчей УПЛ доступны на UA-Футбол >>>
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