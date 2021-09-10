Шахтер - Днепр-1 и другие. Расписание трансляций 7-го тура УПЛ

Вашему вниманию расписание телетрансляций матчей седьмого тура чемпионата Украины, которые состоятся 10-13 сентября.

На этот раз все матчи состоятся на поле команд, которые входят в пул телеканалов Футбол. Соответственно в этот раз все матчи будут доступны только в кабельных сетях или на интернет-сервисах, которые сотрудничают с каналами Футбол.

Пятнице, 10 сентября

"Александрия" - "Ингулец". 19:30. Футбол 1

Суббота, 11 сентября

"Рух" - "Заря". 14:00. Футбол 2

"Металлист 1925" - "Динамо". 17:00. Футбол 2

"Шахтер" - "Днепр-1". 19:30. Футбол 1

Воскресенье, 12 сентября

"Минай" - "Черноморец". 14:00. Футбол 1

"Колос" - "Мариуполь". 17:00. Футбол 1

"Ворскла" - "Десна". 19:30. Футбол 1

Понедельник, 13 сентября

"Верес" - "Львов". 19:30. Футбол 1/2

Текстовые трансляции всех матчей УПЛ доступны на UA-Футбол >>>