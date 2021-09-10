Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и СК "Днепр-1".

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А вот это очень интересно, ведь встречаются вторая и третья команды первенства. "Горняки" и СК имеют в своем активе по 13 очков – в очередном туре УПЛ коллективы разыграют 3 пункта в очной встрече. Как будут выглядеть банды после международной паузы? Сумеет ли "Шахтер" сократить разрыв с "Динамо" в турнирной таблице? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 сентября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко