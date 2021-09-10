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"Команда твого міста". Динамо выпустило эмоциональное видео к старту в Лиге Чемпионов
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Киевское "Динамо" опубликовало видео, в котором, как утверждают его создатели, демонстрируется связь между фанатами, городом и клубом. За основу ролика был взят легендарный футбольный заряд, известный среди болельщиков, как "паровоз".
"Под звуки реального заряда с трибун история движется от фанатов к знаковым местам Киева, клуба и футболистов. Идея видео: Динамо - неотъемлемая часть киевской идентичности, улиц, памятников архитектуры, жителей и гостей столицы. Повседневный, уникальный ритм Киева движет команду к новым свершениям и победам, а фанов клуба - к особой энергетике на трибунах и громкой поддержке.
Мы хотели, чтобы и у соперников Динамо, и в его фанатов были мурашки по коже при просмотре этого ролика. Чтобы после этого каждый захотел пойти на стадион и неистово поддерживать киевлян. Надеемся нам это удалось, - прокомментировали работу авторы ролика.
Напомним, что 14-го сентября "Динамо" сыграет первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Команда Луческу примет "Бенфику" на НСК "Олимпийский".
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