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Де Дзерби о судействе в УПЛ: Раздражает, когда некоторые клубы жалуются без надобности

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Шахтера призывает других лишний раз не говорить об арбитрах

Де Дзерби о судействе в УПЛ: Раздражает, когда некоторые клубы жалуются без надобности

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал уровень судейства в чемпионате Украины.

"По всему миру можно найти высококлассных арбитров, но есть и те, чей уровень чуточку ниже. Поэтому необходимо принимать их ошибки, если есть уверенность в их непредвзятости. Нужно уметь двигаться дальше. Но в то же время в этом вопросе мне не нравится позиция отдельных клубов. Раздражает, когда говорят о судействе без особой надобности, когда жалуются и стремятся любым способом отстоять свое мнение ", - подчеркнул итальянский специалист.

Отметим, что в следующем матче чемпионата Украины "Шахтер" не сможет задействовать двух футболистов - Марлона и Додо, которые были удалены Екатериной Монзуль в игре против "Миная".

Читайте такжеСрна: В матче с Минаем арбитр допустила ошибку, которая повлияла на судейство в дальнейшем
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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (4)
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Alex-696 (Немирів)
10.09.2021 в 13:16
Це стосується всіх, окрім вялікава шохтьора і "найчеснішого" спортдира дашки сирнички))) Як кажуть: на злодієві і шапка горить)))
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+2
-2
emart57 (Киев)
10.09.2021 в 13:14
Особенно Срна...
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+3
-2
Соколов (Никополь)
10.09.2021 в 13:12
Ваша Дашка первая скулит
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+3
-2
avatar
witcher_r (Киев)
10.09.2021 в 13:09
Этот товарищ наверное о своей команде говорит
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+3
-2


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