Де Дзерби о судействе в УПЛ: Раздражает, когда некоторые клубы жалуются без надобности

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал уровень судейства в чемпионате Украины.

"По всему миру можно найти высококлассных арбитров, но есть и те, чей уровень чуточку ниже. Поэтому необходимо принимать их ошибки, если есть уверенность в их непредвзятости. Нужно уметь двигаться дальше. Но в то же время в этом вопросе мне не нравится позиция отдельных клубов. Раздражает, когда говорят о судействе без особой надобности, когда жалуются и стремятся любым способом отстоять свое мнение ", - подчеркнул итальянский специалист.

Отметим, что в следующем матче чемпионата Украины "Шахтер" не сможет задействовать двух футболистов - Марлона и Додо, которые были удалены Екатериной Монзуль в игре против "Миная".