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Де Дзерби о судействе в УПЛ: Раздражает, когда некоторые клубы жалуются без надобности
Тренер Шахтера призывает других лишний раз не говорить об арбитрах
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал уровень судейства в чемпионате Украины.
"По всему миру можно найти высококлассных арбитров, но есть и те, чей уровень чуточку ниже. Поэтому необходимо принимать их ошибки, если есть уверенность в их непредвзятости. Нужно уметь двигаться дальше. Но в то же время в этом вопросе мне не нравится позиция отдельных клубов. Раздражает, когда говорят о судействе без особой надобности, когда жалуются и стремятся любым способом отстоять свое мнение ", - подчеркнул итальянский специалист.
Отметим, что в следующем матче чемпионата Украины "Шахтер" не сможет задействовать двух футболистов - Марлона и Додо, которые были удалены Екатериной Монзуль в игре против "Миная".
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