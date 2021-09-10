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Без Монзуль и три матча с ВАР. Судейские назначения на 7-й тур УПЛ
Андрей Коваленко рассудит центральный матч тура
Фото Павла Кубанова - УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальные лица на матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022.
10.09.2021
"Александрия" - "Ингулец". Александрия. КСК "Ника". 19.30. Арбитр - Абдула А.Б.
11.09.2021
"Рух" - "Заря". Львов. Стадион "Арена Львов". 14.00. Арбитр - Копиевский В.В.
"Металлист 1925" - "Динамо". Харьков. ОСК "Металлист". 17.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. Арбитр ВАА - Шурман Д.Л.
"Шахтер" - "Днепр-1". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Коваленко А.А. Арбитр ВАА - Балакин Н.А.
12.09.2021
"Минай" - "Черноморец". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Деревинский А.А.
"Колос" - "Мариуполь". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Серпутько Г.А.
"Ворскла" - "Десна". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Бойко С.М. Арбитр ВАА - Арановський Е.А.
13.09.2021
"Верес" - "Львов". Луцк. Стадион "Авангард". 19.30. Арбитр - Козык Я.В.
Напомним, что недавно украинская бригада арбитров, во главе с Екатериной Монзуль, работала на
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