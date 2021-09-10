  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без Монзуль и три матча с ВАР. Судейские назначения на 7-й тур УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Монзуль и три матча с ВАР. Судейские назначения на 7-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Коваленко рассудит центральный матч тура

Без Монзуль и три матча с ВАР. Судейские назначения на 7-й тур УПЛ

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальные лица на матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Читайте такжеШахтер - Днепр-1 и другие. Расписание трансляций 7-го тура УПЛ

10.09.2021

"Александрия" - "Ингулец". Александрия. КСК "Ника". 19.30. Арбитр - Абдула А.Б.

11.09.2021

"Рух" - "Заря". Львов. Стадион "Арена Львов". 14.00. Арбитр - Копиевский В.В.

"Металлист 1925" - "Динамо". Харьков. ОСК "Металлист". 17.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. Арбитр ВАА - Шурман Д.Л.

"Шахтер" - "Днепр-1". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Коваленко А.А. Арбитр ВАА - Балакин Н.А.

12.09.2021

"Минай" - "Черноморец". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Деревинский А.А.

"Колос" - "Мариуполь". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Серпутько Г.А.

"Ворскла" - "Десна". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Бойко С.М. Арбитр ВАА - Арановський Е.А.

13.09.2021

"Верес" - "Львов". Луцк. Стадион "Авангард". 19.30. Арбитр - Козык Я.В.

Напомним, что недавно украинская бригада арбитров, во главе с Екатериной Монзуль, работала на матче отбора к ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...