Сын экс-наставника. Колос назвал лучшего футболиста месяца

"Колос" определился с лучшим игроком августа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Награда ушла к Денису Костышину, который в этом сезоне (учитывались также поединки июля) провел на поле семь матчей. В них он отметился одним забитым голом.

Ковалевцы не лучшим образом стартовали в текущей кампании. На их счету пять очков после пяти туров. Помимо этого, они успели вылететь из Лиги Конференций.