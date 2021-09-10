  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сын экс-наставника. Колос назвал лучшего футболиста месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын экс-наставника. Колос назвал лучшего футболиста месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Награда уходит к Костышину-младшему

Сын экс-наставника. Колос назвал лучшего футболиста месяца

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

"Колос" определился с лучшим игроком августа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Награда ушла к Денису Костышину, который в этом сезоне (учитывались также поединки июля) провел на поле семь матчей. В них он отметился одним забитым голом.

Ковалевцы не лучшим образом стартовали в текущей кампании. На их счету пять очков после пяти туров. Помимо этого, они успели вылететь из Лиги Конференций.

Подобные результаты, пиком которых стали 0:7 от "Динамо", вынудили Руслана Костышина подать в отставку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...