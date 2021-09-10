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Сын экс-наставника. Колос назвал лучшего футболиста месяца
Награда уходит к Костышину-младшему
Фото: ФК Колос
"Колос" определился с лучшим игроком августа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Награда ушла к Денису Костышину, который в этом сезоне (учитывались также поединки июля) провел на поле семь матчей. В них он отметился одним забитым голом.
Ковалевцы не лучшим образом стартовали в текущей кампании. На их счету пять очков после пяти туров. Помимо этого, они успели вылететь из Лиги Конференций.
Подобные результаты, пиком которых стали 0:7 от "Динамо", вынудили Руслана Костышина
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