Новичок Ворсклы: Нет никакого языкового барьера, тут много англоязычных ребят

Новичок полтавской "Ворсклы" Лукас Рангель дал интервью клубной пресс-службе.

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"Мне очень приятно вернуться сюда снова. Как видите, футбольная судьба такая непредсказуемая. Кто бы мог подумать, что после моего гостевого визита сюда в конце июля с "КуПС" я вскоре вернусь, чтобы подписать соглашение уже с "Ворсклой". От имени моей семьи, которая, конечно же, приехала со мной, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого трансфера. Сейчас решаю мелкие бытовые вопросы, а в целом все в порядке.

- О твоем голе уже в дебютной товарищеской встрече в украинских футбольных кругах уже проговорили. Теперь, не сбавляя оборотов, ждем твой старт в УПЛ.

- Я жду этого момента. Работаю на тренировках с удвоенной энергией, чтобы быстрее понять философию моей новой команды, знакомлюсь с партнерами и пока задаю много вопросов. Языкового барьера нет, ведь "Ворскла" мультикультурная, и здесь много англоязычных ребят. Еще отметил бы коллектив. В Полтаве он просто замечательный!

- Что-то о жизни в новом для тебя городе можешь сказать?

- Да, я уже успел почувствовать дыхание этого города. На зеленых улицах встретил немало приветливых людей. Конечно, пока моё знакомство с Полтавой ограничивается только прогулками вечером и поездками в торговые центры, и мы с семьей планируем восполнить этот пробел в ближайшее время, как только выпадет свободный от работы день.

- Какие первые задачи ставишь перед собой в команде Юрия Максимова?

- Я здесь для того, чтобы быть полезным коллективу. Я немного поездил по Европе, и украинская Премьер-лига - действительно новый вызов для меня. Убежден, это будет интересное приключение продолжительностью в целый сезон, который должен завершиться успехом нашей команды. Попробую проявить свои лучшие качества, чтобы завоевать расположение местных болельщиков", - заявил Рангель.

Дебютировать за новую команду форвард сможет уже на этих выходных. "Ворскляне" сыграют с "Десной".