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Шахтер презентовал новый дизайн клубного автобуса
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Фото: ФК Шахтер
Вице-чемпион Украины, донецкий "Шахтер", презентовал новый дизайн клубного автобуса.
Фотография нового транспорта клуб выложил в своих социальных сетях.
⚒ Новый сезон, новый дизайн автобуса! ???? Заряжены побеждать! ????????#Shakhtar pic.twitter.com/XtoVj2yfn1— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 10, 2021
Напомним, что не так давно, свой новый клубный автобус также
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Комментарии (4)
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Vitson (Коростень)
10.09.2021 в 17:41
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Caballero (Dream country)
10.09.2021 в 17:35
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Volder (Ков)
10.09.2021 в 16:31
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2.dc (Николаев)
10.09.2021 в 15:58
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