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Шахтер презентовал новый дизайн клубного автобуса

Премьер-лига
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Шахтер презентовал новый дизайн клубного автобуса

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Вице-чемпион Украины, донецкий "Шахтер", презентовал новый дизайн клубного автобуса.

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Фотография нового транспорта клуб выложил в своих социальных сетях.

Напомним, что не так давно, свой новый клубный автобус также презентовало "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Vitson (Коростень)
10.09.2021 в 17:41
Крутяк!!!
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0
0
Caballero (Dream country)
10.09.2021 в 17:35
Тарантас в пекло.
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+1
-1
Volder (Ков)
10.09.2021 в 16:31
Вот какраз будет что поставить перед воротами в матчах лч
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+1
-2
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2.dc (Николаев)
10.09.2021 в 15:58
Как по мне - мрачновато выглядит, слишком много тёмных тонов ...
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+1
0


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