Хавбек Металлиста 1925: Мы нашли слабые стороны Динамо и постараемся ими воспользоваться

Хавбек Металлиста 1925 Антон Савин поделился ожиданиями от матча с Динамо и рассказал об адаптации к уровню Премьер-Лиги.

- Как считаете, Металлист 1925 уже адаптировался к уровню элитного футбола? Игроки поняли, что здесь совсем другой уровень скоростей, прессинга и в целом футболу?

- Конечно, Премьер-Лига отличается от Первой лиги. Здесь другие скорости и уровень игроков. Однако, наша команда постепенно адаптируется к игре в высшем дивизионе. Думаю, что с каждым матчем нам должно быть проще.

- После шести туров ваша команда на 11 месте. Не очень хороший показатель или, учитывая календарь, нормальный результат?

- Такой результат нас не устраивает, ведь ставим перед собой задачу выиграть как можно больше матчей. Считаю, что по игрн Металлист 1925 не проиграл никому. Убежден, что должны были набирать больше зачетных пунктов.

- Приходилось ли вам играть против Динамо в своей карьере?

- Ни разу не играл против киевского клуба и это будет полезен и интересен опыт для меня. Будем играть при родных болельщиках, которые обязательно нас поддержат. Сделаем все от себя возможное, чтобы достичь результата.

- Какие слабости есть у будущего соперника?

- У чемпионов страны мало слабых сторон, однако тренерский штаб тщательно разобрал игру соперника. Мы нашли слабые стороны у киевлян и будем пытаться воспользоваться ими в субботнем матче. Главное организовано сыграть в защите и воспользоваться своими моментами в контратаках. Если выполним тренерские установки, то думаю, что шансы у нас есть.

- Что для вас лично эта игра - обычная рядовая игра, возможность проверить собственные силы или нечто большее?

- С нетерпением ждем игру. Этот матч - серьезная проверка нашей команды и каждого игрока в целом. Сделаем все, чтобы не разочаровать болельщиков.