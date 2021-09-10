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Рух - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Заря", украинская Премьер-лига, 11 сентября 2021
Фото: ФК Заря
В ближайший четверг "Заря" станет первой украинской командой, которая сыграет на групповом этапе Лиги Конференций. Однако перед этим их ждет другой выезд - во Львов. Там коллектив Скрипника встретится с "Рухом" и попытается вернуть расположение болельщиков после неудачного старта сезона.
У команды Кучука дела также идут неидеально, однако перед паузой на матчи сборных, они смогли прервать серию неудач, обыграв в дерби "Львов". Теперь опытный наставник должен будет принять бой от бронзового призера двух последних розыгрышей УПЛ.
Смотрите матч седьмого тура УПЛ в субботу, 11-го сентября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Рух" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Заря"
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