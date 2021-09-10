Де Дзерби: Факт, что мы уже потеряли очки в чемпионате, меня разозлил

Главный тренер " Шахтера " Рорберто Де Дзерби оценил стартовый отрезок команды в нынешнем сезоне.

"Мне не нравится подводить итоги до того, как моя работа завершена. На данном этапе работается комфортно, я доволен тем, как мы начали сезон. Конечно, нет предела совершенству, и я всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить. Согласен, что у команды уже на данном этапе есть свой стиль, она добилась важных результатов, поэтому можно сказать, что первые сто дней прошли в позитивном ключе.

В прошлом сезоне "Шахтер" финишировал вторым с отставанием от "Динамо" на 11 очков. И не добился ни одной из поставленных целей. Поэтому я считаю, что пришло время для изменений. Моей глобальной задачей будет оставить по окончании своей работы "Шахтер" более сильным по сравнению с тем, каким я его принял. И для того, чтобы команда выросла в целом, нужно помогать расти молодым игрокам, чтобы они совершенствовались и стали настоящими футболистами.

В команде много талантливых исполнителей. Единственная, если можно так выразиться, проблема, что на поле 11 человек, а не один, как, например, в теннисе. Поэтому талант одного отдельного игрока должен соотноситься с талантом партнера. Чтобы создать команду, недостаточно собрать вместе большое количество индивидуально сильных игроков. Необходимо их организовать, научить говорить на одном футбольном языке. Только так создаются большие команды. В противном случае это будет лишь набор отдельных высококлассных футболистов, которые не будут являться целостным коллективом.

В Украине почти все команды ждут нас на своей половине поля, чтобы потом проводить быстрые контратаки. Мы провели шесть матчей в чемпионате и могли выиграть их все. Мы победили в четырех из них при одном поражении и одной ничьей. Этот факт меня разозлил, потому что мы должны были по максимуму набирать очки. И если сейчас у нас нет 18 очков, то мы можем винить в этом только самих себя и никого больше. В Италии некоторые команды исповедуют те же принципы игры, с которыми мы столкнулись в Украине, хотя есть и другие, у которых больше смелости. Но в целом футбол одинаков в любой стране.

Нет, это мои принципы работы, один из способов узнать возможности игроков. И теперь у меня более четкое понимание ситуации в сравнении с тем, что было в начале работы. В стартовых матчах я увидел, кто может играть больше, а кто меньше. Начиная со следующей встречи я буду продолжать ротацию, хорошо зная, что может привнести в игру тот или иной футболист", - сказал Де Дзерби.