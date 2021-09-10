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Форвард Металлиста 1925: Мы хорошо подготовимся к Динамо и никого не боимся

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане в субботу примут киевлян

Форвард Металлиста 1925: Мы хорошо подготовимся к Динамо и никого не боимся

metalist1925.com

Новина українською

Футболист "Металлиста 1925" Андрей Ременюк рассказал о подготовке команды к матчу против киевского "Динамо" в рамках 7 тура УПЛ.

"Сейчас у нас был ряд сложных игр, и это стало испытанием для нашей команды. Мы готовимся, работаем. Наше внимание и мотивация будет на очень высоком уровне, ведь это чемпион Украины. Мы очень хорошо подготовимся и никого не боимся", - сказал Ременюк.

Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Динамо" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Андрей Ременюк
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.09.2021 в 20:15
Сильно видать готовитесь для Динамо, что никого не боитесь готовиться)))) После таких заяв, точно будет опять принята поза ))))) четвёрку думаю готовы минимум принять!
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Fishing 555 (Rivne)
10.09.2021 в 18:30
Ух ти! Перед цим хтось тоже так говорив? Да без толку.
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2021 в 18:00
а ДК отлично подготовилось к игре а вы только хорошо---есть разница
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