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Форвард Металлиста 1925: Мы хорошо подготовимся к Динамо и никого не боимся
Харьковчане в субботу примут киевлян
metalist1925.com
Футболист "Металлиста 1925" Андрей Ременюк рассказал о подготовке команды к матчу против киевского "Динамо" в рамках 7 тура
"Сейчас у нас был ряд сложных игр, и это стало испытанием для нашей команды. Мы готовимся, работаем. Наше внимание и мотивация будет на очень высоком уровне, ведь это чемпион Украины. Мы очень хорошо подготовимся и никого не боимся", - сказал Ременюк.
Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Динамо" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 17:00.
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