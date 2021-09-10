Форвард Металлиста 1925: Мы хорошо подготовимся к Динамо и никого не боимся

Футболист "Металлиста 1925" Андрей Ременюк рассказал о подготовке команды к матчу против киевского "Динамо" в рамках 7 тура УПЛ .

"Сейчас у нас был ряд сложных игр, и это стало испытанием для нашей команды. Мы готовимся, работаем. Наше внимание и мотивация будет на очень высоком уровне, ведь это чемпион Украины. Мы очень хорошо подготовимся и никого не боимся", - сказал Ременюк.