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Хавбек Днепра-1: У Шахтера тоже есть свои проблемы. Возможно, результат будет в нашу пользу

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Назаренко поделился ожиданиями от матча с горняками

Хавбек Днепра-1: У Шахтера тоже есть свои проблемы. Возможно, результат будет в нашу пользу

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с "Шахтером" в рамках 7 тура УПЛ.

"В молодежной сборной настроение было хорошее, все по плану, выиграли две игры. Но сейчас сборная забывается, это уже история. Сейчас у нас свои задачи в клубе, мы готовимся к "Шахтеру". Это хорошая команда, но у нее тоже есть свои проблемы. Мы показываем хорошую игру и вполне возможно, что результат будет в нашу пользу", - считает Назаренко.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Днепр-1" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2021 в 18:01
доказывайте на поле а не на словах
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