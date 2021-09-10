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Хавбек Днепра-1: У Шахтера тоже есть свои проблемы. Возможно, результат будет в нашу пользу
Александр Назаренко поделился ожиданиями от матча с горняками
scdnipro1.com.ua
Хавбек "
"В молодежной сборной настроение было хорошее, все по плану, выиграли две игры. Но сейчас сборная забывается, это уже история. Сейчас у нас свои задачи в клубе, мы готовимся к "Шахтеру". Это хорошая команда, но у нее тоже есть свои проблемы. Мы показываем хорошую игру и вполне возможно, что результат будет в нашу пользу", - считает Назаренко.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Днепр-1" состоится в субботу, 11 сентября, и начнется в 19:30.
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