Хавбек Днепра-1: У Шахтера тоже есть свои проблемы. Возможно, результат будет в нашу пользу

Хавбек " Днепра-1 " Александр Назаренко поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с "Шахтером" в рамках 7 тура УПЛ.

"В молодежной сборной настроение было хорошее, все по плану, выиграли две игры. Но сейчас сборная забывается, это уже история. Сейчас у нас свои задачи в клубе, мы готовимся к "Шахтеру". Это хорошая команда, но у нее тоже есть свои проблемы. Мы показываем хорошую игру и вполне возможно, что результат будет в нашу пользу", - считает Назаренко.