Дулуб о своем назначении главным тренером Львова: Позитивные эмоции, как будто домой вернулся

Новый главный тренер " Львова " Олег Дулуб рассказал о своем назначении на тренерский мостик команды.

"Даже для меня все это было неожиданно, все решилось очень быстро. Позитивные эмоции, сам не ожидал, что так будет. Как будто домой вернулся.

В команде нужно стабилизировать психологическое состоянии. Это очень важно.

Трансферы? Окно уже закрыто, есть только свободные агенты. Мы не сможем взять больше двух игроков, чтобы не дестабилизировать команду", - сказал Дулуб.