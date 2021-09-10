  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дулуб о своем назначении главным тренером Львова: Позитивные эмоции, как будто домой вернулся
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб о своем назначении главным тренером Львова: Позитивные эмоции, как будто домой вернулся

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер будет вытягивать команду из психологической ямы

Дулуб о своем назначении главным тренером Львова: Позитивные эмоции, как будто домой вернулся

pfclviv.com

Новина українською

Новый главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о своем назначении на тренерский мостик команды.

"Даже для меня все это было неожиданно, все решилось очень быстро. Позитивные эмоции, сам не ожидал, что так будет. Как будто домой вернулся.

В команде нужно стабилизировать психологическое состоянии. Это очень важно.

Трансферы? Окно уже закрыто, есть только свободные агенты. Мы не сможем взять больше двух игроков, чтобы не дестабилизировать команду", - сказал Дулуб.

Напомним, что после 6 туров УПЛ "Львов" набрал лишь 2 очка, что и послужило поводом для отставки Анатолия Бессмерьного.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Олег Дулуб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...