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Дулуб о своем назначении главным тренером Львова: Позитивные эмоции, как будто домой вернулся
Тренер будет вытягивать команду из психологической ямы
pfclviv.com
Новый главный тренер "
"Даже для меня все это было неожиданно, все решилось очень быстро. Позитивные эмоции, сам не ожидал, что так будет. Как будто домой вернулся.
В команде нужно стабилизировать психологическое состоянии. Это очень важно.
Трансферы? Окно уже закрыто, есть только свободные агенты. Мы не сможем взять больше двух игроков, чтобы не дестабилизировать команду", - сказал Дулуб.
Напомним, что после 6 туров УПЛ "Львов" набрал лишь 2 очка, что и послужило поводом для отставки Анатолия Бессмерьного.
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