Де Дзерби - о лимите на легионеров: Все люди равны, будь то бразильцы, украинцы, итальянцы или хорваты

Главный тренер " Шахтера " Рорберто Де Дзерби высказал свое мнение о лимите на легионеров в Украинской Премьер-лиге.

"Думаю, нет нужды устанавливать какие-то правила. Потому что все люди равны независимо от того, бразильцы они или украинцы, итальянцы или хорваты. Но это правило есть, и я уже успел показать, что могу выпускать на поле одновременно больше четырех украинцев, если это в интересах команды.

Если я понимаю, что следует выпустить на поле восемь, девять или десять украинцев, у меня будут играть все десять. Хочу отметить, что на данном этапе "Шахтер" переживает переходный период. Мы должны предоставить возможности для роста таким футболистам, как Конопля, Сикан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубин, Корниенко, Бондарь. Они заслуживают кредит доверия, возможность проявить себя в игре. Это необходимое условие для их профессионального роста. И когда парни вырастут, поднимется и общий уровень "Шахтера". Для этого, разумеется, нужно время. Я не исключаю, что у ребят было слишком мало возможностей для роста в прошлом.

Все эти ребята являются игроками стартового состава, который, как я уже отмечал ранее, будет постоянно меняться. Потому иногда кто-то из них будет оставаться в запасе, но в то же время зрители часто будут видеть этих футболистов на поле. Мудрик, Судаков, Бондаренко на данный момент не так хорошо готовы, как Соломон, Алан Патрик, Степаненко, Майкон или Траоре, если говорить об игроках на соответствующих позициях.

В футболе повзрослеть можно только через матчи, и если раньше никто не давал молодежи играть, сейчас нужно за это расплачиваться. Показателен пример Мудрика, который способен в какой-то момент внести решающий вклад в успех команды, но в уже другом матче совершенно раствориться на поле", - сказал Де Дзерби.