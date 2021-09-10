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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера месяца
Проголосовать может каждый желающий
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за звание лучшего игрока и тренера в июле-августе.
На звание лучшего игрока месяца претендуют: Виталий Буяльский ("Динамо"), Лассина Траоре ("Шахтер"), Артем Довбик ("Днепр-1"), Владислав Калитвинцев ("Десна"), Владислав Кочергин ("Заря").
В голосовании за топ-наставника участвуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Игорь Йовичевич ("Днепр-1"), Александр Рябоконь ("Десна"), Юрий Гура ("Александрия"), Юрий Вирт ("Верес").
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.
Голосование за лучшего игрока месяца здесь.
Голосование за лучшего тренера месяца здесь.
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