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Минай на 10 дней потерял одного из лидеров команды
Рустам Ахмедзаде получил повреждение в матче отбора ЧМ-2022
fcminaj.com
Нападающий "
"В сентябрьском матче отборочного цикла чемпионата мира против Ирландии не обошлось без повреждения, было даже подозрение на перелом пятки. К счастью, обошлось, но сильный ушиб дает о себе знать, и я не смогу помочь "Минаю" в ближайших календарных поединках. Сейчас занимаюсь по индивидуальной программе, принимаю процедуры.
Обидно, ведь находился в боевой спортивной форме, после забитого мяча в ворота "Шахтера" в чемпионате УПЛ поверил в свои силы, сыграл за сборную Азербайджана. Остается надеяться, что сумею быстро восстановиться", - сказал Ахмедзаде.
Напомним, что в нынешнем сезоне Рустам Ахмедзаде участвовал во всех пяти матчах "Миная" в УПЛ и забил один гол.
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