Минай на 10 дней потерял одного из лидеров команды

Нападающий " Миная " Рустам Ахмедзаде пропустит 10 дней из-за травмы. Об этом сообщил сам футболист.

"В сентябрьском матче отборочного цикла чемпионата мира против Ирландии не обошлось без повреждения, было даже подозрение на перелом пятки. К счастью, обошлось, но сильный ушиб дает о себе знать, и я не смогу помочь "Минаю" в ближайших календарных поединках. Сейчас занимаюсь по индивидуальной программе, принимаю процедуры.

Обидно, ведь находился в боевой спортивной форме, после забитого мяча в ворота "Шахтера" в чемпионате УПЛ поверил в свои силы, сыграл за сборную Азербайджана. Остается надеяться, что сумею быстро восстановиться", - сказал Ахмедзаде.