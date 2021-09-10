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Минай на 10 дней потерял одного из лидеров команды

Премьер-лига
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Рустам Ахмедзаде получил повреждение в матче отбора ЧМ-2022

Минай на 10 дней потерял одного из лидеров команды

fcminaj.com

Новина українською

Нападающий "Миная" Рустам Ахмедзаде пропустит 10 дней из-за травмы. Об этом сообщил сам футболист.

"В сентябрьском матче отборочного цикла чемпионата мира против Ирландии не обошлось без повреждения, было даже подозрение на перелом пятки. К счастью, обошлось, но сильный ушиб дает о себе знать, и я не смогу помочь "Минаю" в ближайших календарных поединках. Сейчас занимаюсь по индивидуальной программе, принимаю процедуры.

Обидно, ведь находился в боевой спортивной форме, после забитого мяча в ворота "Шахтера" в чемпионате УПЛ поверил в свои силы, сыграл за сборную Азербайджана. Остается надеяться, что сумею быстро восстановиться", - сказал Ахмедзаде.

Напомним, что в нынешнем сезоне Рустам Ахмедзаде участвовал во всех пяти матчах "Миная" в УПЛ и забил один гол.

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В статье: ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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