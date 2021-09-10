Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна дата и время украинского классико. УПЛ утвердила расписание 10 тура чемпионата
Даты и время начала матчей 10-го тура УПЛ
фото - Олександр Приходько
Дирекция
10 тур
1 октября (пятница)
Мариуполь - Рух 19:30
2 октября (суббота)
Колос - Черноморец 14:00
Львов - Днепр-1 17:00
Ворскла - Ингулец 19:30
3 октября (воскресенье)
Верес - Александрия 14:00
Заря - Десна 17:00
Металлист 1925 - Минай 17:00
Динамо - Шахтер 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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