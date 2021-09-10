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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известна дата и время украинского классико. УПЛ утвердила расписание 10 тура чемпионата

Премьер-лига
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Даты и время начала матчей 10-го тура УПЛ

Известна дата и время украинского классико. УПЛ утвердила расписание 10 тура чемпионата

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10 тура чемпионата сезона 2021/22.

10 тур

1 октября (пятница)

Мариуполь - Рух 19:30

2 октября (суббота)

Колос - Черноморец 14:00

Львов - Днепр-1 17:00

Ворскла - Ингулец 19:30

3 октября (воскресенье)

Верес - Александрия 14:00

Заря - Десна 17:00

Металлист 1925 - Минай 17:00

Динамо - Шахтер 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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