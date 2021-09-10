Александрия - Ингулец 1:0. Добро пожаловать домой

138 дней "александрийцы" скитались по чужим стадионам. После того как 25-го апреля 2021-го команда Владимира Шарана разбила дома кризисный "Шахтер", на арене "Ника" матчи не проводились, поскольку началась реконструкция газона. И вот оно - возвращение. Да еще какое, сразу дерби с "Ингульцом", которому "Александрия" в прошлом сезоне проиграла во втором круге. Сегодня нужно было брать реванш, тем самым подарив болельщикам заряд положительных эмоций. Хотя они и так должны были радоваться, ведь давненько Александрию не посещала УПЛ.

Глядя на стартовые составы команд можно было сделать выводы, что нас ожидало противостояние двух разных тренерских стилей - новаторского и классического. Юрий Гура с первого своего домашнего матча в качестве тренера главной команды решил удивлять. Еще до старта поединка было известно о дисквалификации Бабогло, однако отсутствовал сегодня не только он. Два лидера команды, Ковалец и Дубра, остались в запасе, в то время, как их места заняли Бухал и Калюжный. Помимо этого, хозяева вышли без чистого форварда, а на позиции "девятки" поочередно действовали Одарюк и Гринь. И если Гура пошел на риск, то Лавриненко просто доверился проверенному годами подходу - победный состав не меняют. Вот коуч и не поменял.

По первому тайму сказать что-то тяжело. Ибо интересных вещей было мало. Обе стороны поочередно показывали, что позиционка - не их сильная сторона, с огромным трудом создавая моменты у ворот оппонента. В начале немного увереннее смотрелись гости, главный момент которых запорол Артем Ситало. Тот самый Ситало, успевший поиграть за три клуба Кропивницкого - "Зирку", "Александрию", "Ингулец". В составе последних, предпоследним забить он не сумел, ударив выше ворот.

"Александрия" проснулась ближе к середине тайма, завладев инициативой до самого свистка на перерыв. Хороших подходов хватало, но Одарюк бил куда угодно, но не в створ, а на удар Мирошниченко хорошо среагировал Гальчук. Больше всех старался Гринь, который находился всегда в эпицентре событий, но то отдаст в недодачу, то из-под его ног центрбек соперника мяч выбьет. Гура дал шанс Сергею блеснуть, доказав свою профпригодность. Он доказал, но его звездный час наступил позже. На перерыв команды ушли без забитых, что в принципе более-менее справедливый итог. Местами "горожане" были лучше, правда эти места были коротковаты.

Так вот, вернемся к Сергею Гриню. Мы убили интригу, заявив, что его звездный час пришел во втором тайме, правда в моменте с забитым голом хвалить нужно не только его. Во-первых, был шикарный пас Калюжного на сорок метров - идеальный полет в нужную зону. Оказывается, в "Александрии" так умеет не только Ковалец. Также "отметился" Бен Салем. Центрбек "Ингульца" пытался прервать передачу, однако в самый ответственный момент просто махнул мимо мяча. Сфера дошла до Гриня, ускорение в штрафную, удар в дальний мимо Гальчука - 1:0. Радовались все, даже Владимир Шаран, который находился не на привычном месте в тренерской зоне, а в VIP-ложе рядом с Сергеем Кузьменко. Сегодня он посетил практически родной стадион в качестве гостя.

Голов больше не было, однако, в отличие от тайма первого, интересные моменты имели место. В основном у ворот Гальчука, который несколько раз вынужден был вступать в игру. Но больше всего внимания стоит уделить Анатолию Абдуле, который в двух подозрительных эпизодах не решился указать на 11 метровую отметку. Сначала Коробенко врезался в колено Ковальца - молчок; после этого что-то невнятное совершил Билык, влетев в Плохотнюка - фол со стороны форварда. Интересные эпизоды, которые, как нам кажется, нужно рассмотреть отдельно.

По итогу выскажем свое мнение - победа "Александрии" справедлива. У команды Гуры было несколько моментов и до перерыва, однако во втором тайме они смотрелись еще лучше, правда ограничились всего одним голом, продержав интригу до последних минут. Повезло, что соперник играл безыдейно, что позволило победой в дерби отпраздновать возвращение на домашний стадион. "Александрия" в новом сезоне продолжает приятно удивлять.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Владимир Думенко (Харьков)

ФК Александрия - Ингулец 1:0

Гол: Сергей Гринь 53

ФК Александрия: Олег Билык, Андрей Цуриков, Кирилл Дришлюк, Александр Мельник, Иван Калюжный, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Сергей Гринь, Владимир Одарюк (Клаудио Спинелли 75), Александр Демченко (Кирилл Ковалец 46)

Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Майкл Гопей Стефен 76), Павел Полегенько (Александр Козак 57), Андрей Коробенко, Артём Ситало (Михаил Плохотнюк 76), Михаил Шишка (Илья Коваленко 57), Евгений Опанасенко, Хеннос Асмелаш, Максим Ковалев

Предупреждения: Кирилл Ковалец 65, Кирилл Дришлюк 85 - Мохамед Али Бен Салем 59, Александр Козак 84