Металлист 1925 - Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча

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Киевлянам уже на следующей неделе стартовать в Лиге чемпионов. Пойдет ли из-за этого на ротацию Мирча Луческу? Удастся ли харьковчанам прервать полосу из трех подряд поражений? Узнавайте ответы на все вопросы в нашем стриме.

Начало трансляции - за 5 минут до стартового свистка, в 16:55.

Комментатор - Георгий Грошев