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Металлист 1925 - Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча

Премьер-лига
(3 голосов)

Последняя проверка киевлян перед Лигой чемпионов

Металлист 1925 - Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча

UA-Футбол
Новина українською

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Киевлянам уже на следующей неделе стартовать в Лиге чемпионов. Пойдет ли из-за этого на ротацию Мирча Луческу? Удастся ли харьковчанам прервать полосу из трех подряд поражений? Узнавайте ответы на все вопросы в нашем стриме.

Начало трансляции - за 5 минут до стартового свистка, в 16:55.

Комментатор - Георгий Грошев

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
10.09.2021 в 21:09
смотришь на лицо деда и не понимаешь от куда у него столько здоровья? В любом случае желаю ему, как можно дольше оно с ним рядом было.
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