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Костевич не поможет Руху до конца сентября
Защитник продолжает залечивать травму
fcrukh.com
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Также, по имеющейся информации, завтра главный тренер львовян Леонид Кучук не сможет рассчитывать в поединке с луганчанами на дисквалифицированного Ярослава Карабина и травмированного Романа Дидыка.
Напомним, что матч "Рух" — "Заря" начнется 11 сентября в 14.00.
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Источник:Meta Ratings
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