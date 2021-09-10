Костевич не поможет Руху до конца сентября

Арендованный " Рухом " у киевского "Динамо" защитник Владимир Костевич всё еще тренируется по индивидуальной программе и в сентябре вряд ли поможет своей новой команде.

Также, по имеющейся информации, завтра главный тренер львовян Леонид Кучук не сможет рассчитывать в поединке с луганчанами на дисквалифицированного Ярослава Карабина и травмированного Романа Дидыка.

Напомним, что матч "Рух" — "Заря" начнется 11 сентября в 14.00.